US-Rezession? Nur keine Panik!

New York. Laut sind derzeit die Stimmen der Untergangspropheten, die einen Absturz der weltgrößten Volkswirtschaft vorhersagen. Nach einem Jahrzehnt des Wachstums sei in den Vereinigten Staaten von Amerika bald Schluss. Investoren sollten ihre Schäfchen ins Trockene bringen, solange die Aktienmärkte noch nahe ihrer Höchststände notieren, so der Tenor. Schließlich würde eine US-Rezession wohl auch deutliche Kursverluste an den Börsen mit sich bringen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft