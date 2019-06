Mehr Dividenden, aber Kursverluste

Wien. Es ist wieder Dividendensaison, auch in Österreich. Die 20 ATX-Firmen schütten heuer Dividenden in Höhe von 3,2 Milliarden Euro aus, wie aus dem jüngsten Dividendenreport der Arbeiterkammer hervorgeht. Das ist um 17,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

Dabei zahlen die Unternehmen 40 Prozent ihres Gewinns an die Aktionäre aus, der Rest wird reinvestiert. Im Vorjahr hatten die Firmen noch 47 Prozent ausgeschüttet. Die Arbeiterkammer findet die Ausschüttungsquote noch immer zu hoch: „Angesichts der sich etwas verlangsamenden Konjunktur wären die Unternehmen besser beraten, die Gewinne in die Nachhaltigkeit zu investieren. Sprich in die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten – Stichwort Digitalisierung – und in die Erneuerung der Anlagen“, fordert Studienautor Markus Oberrauter.

Post zahlt ganzen Gewinn aus

Die höchste Ausschüttungsquote hat freilich die Post, deren größter Aktionär (52,9 Prozent) die Öbag, also der Staat, ist. Die Post schüttet 97,8 Prozent ihres Gewinns an ihre Aktionäre aus, der Faserhersteller Lenzing fast 90 Prozent. Die Arbeiterkammer stellt klar: „Wir sind nicht gegen Ausschüttungen an Aktionärinnen und Aktionäre, zumal diese mit ihrem Kapital den Unternehmen wichtige Investitionen ermöglichen und somit Arbeitsplätze sichern. Ein guter Teil des Gewinns sollte aber in die Beschäftigten und damit in die Zukunft des Unternehmens investiert werden.“

Eine hohe Ausschüttungsquote hat auch Andritz (70 Prozent), während RBI, S Immo oder FACC nur ein Viertel des Gewinns ihren Eigentümern zukommen ließen.

Die für Aktionäre unmittelbar interessantere Zahl ist freilich die Dividendenrendite (Höhe der Dividende gemessen am Kurs). Laut Bloomberg weisen ATX-Firmen derzeit einen Wert von vier Prozent aus. Das schaut auf den ersten Blick nicht schlecht aus, hat aber auch damit zu tun, dass die Kurse gefallen sind. Im Schnitt haben sich ATX-Werte in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als zehn Prozent verbilligt. Da sind die Dividenden nur ein schwacher Trost. Post-Aktionäre etwa können sich zwar über eine Dividendenrendite von sieben Prozent freuen, mussten dafür aber Kursverluste von 28 Prozent hinnehmen.

Die Aktionäre des US-amerikanischen Dow Jones müssen sich im Gegenzug zwar mit einer Dividendenrendite von 2,2 Prozent begnügen, dafür sind die Kurse ihrer Aktien um 15 Prozent gestiegen.

Doch auch US-Konzerne sind zuletzt häufig in die Kritik geraten, weil sie, statt hohe Dividenden auszuschütten, im großen Stil eigene Aktien kaufen und den Kurs stützen. Apple oder Microsoft tun das etwa. Einige Investoren meinen, insbesondere Apple sollte seine Gewinne lieber in Investitionen oder Übernahmen stecken, um weniger stark vom iPhone abhängig zu sein.

Fiskus nascht mit

Für heimische Kleinanleger haben Dividendenausschüttungen auch einen unangenehmen Aspekt: die Kapitalertragsteuer. Diese beläuft sich auf 27,5 Prozent und wird automatisch und sofort abgezogen. Zum Reinvestieren bleiben dem Anleger dann nur 72,5 Prozent. Kursgewinne muss man hingegen erst dann mit 27,5 Prozent versteuern, wenn sie anfallen, wenn man also die Aktie verkauft.

Wer ausländische Aktien hält, wird häufig doppelt zur Kasse gebeten, ihm werden bis zu 47,5 Prozent (bei Schweizer Papieren) abgezogen, und er muss großen Aufwand betreiben, um die Differenz aus dem Ausland zurückzuholen. Für Kleinanleger zahlt sich das häufig nicht aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.06.2019)