US-Konzern bietet 63 Milliarden Dollar für Botox-Hersteller Allergan

Der US-Pharmariese AbbVie greift nach dem Botox-Hersteller Allergan. Der Kaufpreis liege bei rund 63 Milliarden Dollar, teilte AbbVie am Dienstag mit. Die Allergan-Aktionäre sollen je Anteilsschein 0,8660 AbbVie-Aktien und 120,30 Dollar in bar bekommen. Das entspreche gemessen am jüngsten AbbVie-Aktienkurs einem Preis von 188,24 Dollar je Anteilsschein. Am Montag war die Allergan-Aktie mit 129,57 Dollar aus dem Handel gegangen. Mit dem Zusammenschluss entstünde ein in 175 Ländern tätiger Konzern mit 48 Milliarden Dollar Umsatz.

Allergan entstand durch eine Reihe von Milliarden-Zusammenschlüssen, die eine Verlegung des Firmensitzes ins steuerlich attraktivere Irland ermöglichten. Vor drei Jahren stand der Botox-Hersteller bei Viagra-Hersteller Pfizer auf der Wunschliste. 160 Milliarden Dollar sollten für die Fusion ausgelegt werden. Sie wurde aber wegen neuer Steuerregeln in den USA abgeblasen. Seither ist der Allergan-Aktienkurs um mehr als 60 Prozent eingebrochen.

AbbVie ist aktuell an der Börse 116 Milliarden Dollar wert, um ein Drittel weniger als vor einem Jahr. Im Vorjahr hat der Pharmakonzern bei 32,8 Milliarden Dollar Umsatz 11,2 Milliarden Dollar Gewinn eingefahren.