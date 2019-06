Chipkonzern Micron hofft auf Wende

Bangalore. Aktionäre von Chipherstellern hatten in den vergangenen Monaten generell wenig zu lachen. Gründe sind das Überangebot, eine sich abflauende Konjunktur, der Handelsstreit und der Huawei-Bann: Die US-Regierung hat den chinesischen Handyhersteller Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt, weil sie befürchtet, die Technologie des Smartphone-Herstellers könnte zur Spionage verwendet werden. Damit ist es US-Firmen untersagt, mit dem chinesischen Unternehmen Geschäfte zu tätigen. Der amerikanische Chipkonzern Broadcom hat erst kürzlich wegen des US-Handelsstreits mit China und den Huawei-Restriktionen seine Umsatzprognose für dieses Jahr um acht Prozent gesenkt. Und vor wenigen Tagen ist die Aktie des britischen Chipzulieferers IQE deswegen schwer abgestürzt.

Doch nun gibt es gute Nachrichten aus der Branche: Der US-Chiphersteller Micron Technologies wittert Morgenluft. Das Unternehmen sieht nach eigenen Angaben „frühe Anzeichen“, dass sich die Nachfrage nach seinen Produkten wieder verbessere. Die Börsianer stimmte der Ausblick positiv. Im nachbörslichen Handel am Dienstag kletterte die Micron-Aktie daraufhin um sieben Prozent in die Höhe. Im dritten Quartal übertraf das Unternehmen trotz Rückgängen bei Überschuss und Erlösen die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn fiel von 3,82 Milliarden Dollar (3,35 Milliarden Euro) im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 840 Millionen Dollar. Der Umsatz sank von 7,80 Milliarden Dollar auf 4,79 Milliarden Dollar.

„Erhebliche Unsicherheit“

Zuletzt hatte sich der Handelsstreit zwischen den USA und China negativ auf die Bilanz ausgewirkt. Das Unternehmen stellt Speicherchips für Computer und Mobilgeräte her. Micron konkurriert vor allem mit den südkoreanischen Herstellern Samsung Electronics und SK Hynix.

Inzwischen hat Micron Lieferungen an den chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei teilweise wieder aufgenommen. „Allerdings besteht nach wie vor eine erhebliche Unsicherheit über die Situation bei Huawei, deshalb können wir nicht vorhersagen, in welchen Mengen oder Zeiträumen wir Produkte an Huawei liefern können“, sagte Micron-Chef Sanjay Mehrotra. Huawei sei Kunde Nummer eins für Micron. Durch die US-Handelsbeschränkungen seien dem Chiphersteller 200 Millionen Dollar an Umsatz im dritten Quartal entgangen. (ag./red.)

