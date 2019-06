Kone will Thyssen-Aufzugsparte

Frankfurt. Mit einem Plus von zeitweise acht Prozent war die Aktie des angeschlagenen Technologiekonzerns ThyssenKrupp am Mittwoch der stärkste Wert im Frankfurter Leitindex DAX: Hintergrund ist ein Bericht in einem Anlegerbrief („Platow Brief“) mit dem Titel: „Kone pirscht sich angeblich an Aufzugsparte ran“.

Die Finnen bereiten demnach eine Offerte für den Geschäftsbereich der Essener vor und hätten dafür auch schon Zusagen von Finanzierungspartnern. Allerdings gilt diese Sparte als Kronjuwel im Portfolio von ThyssenKrupp. Die Finnen müssen wohl tief in die Tasche greifen, um die Aufzugsparte übernehmen zu können. „Zwar will ThyssenKrupp eigentlich den Zugriff auf die einzige Cashcow im Unternehmen behalten“, heißt es im „Platow Brief“. Bei einem Angebot von zwölf bis 15 Milliarden Euro könne der Aufsichtsrat aber wohl kaum Nein sagen.

Stahlfusion gescheitert

ThyssenKrupp hatte eigentlich eine Aufspaltung in zwei Teile geplant (ThyssenKrupp Industrials mit dem Aufzuggeschäft, dem Automobilzulieferergeschäft und dem Kernanlagenbau sowie ThyssenKrupp Materials mit dem Werkstoffhandel, dem Schmiede- und Marinegeschäft und dem 50-Prozent-Anteil an dem damals noch geplanten und später gescheiterten Stahl-Joint-Venture).

Von diesem Ansinnen hatte man erst im Mai Abstand genommen. Die Fusion der Stahlsparte mit Tata Steel sagte man ebenfalls ab, als sich abzeichnete, dass die Behörden kein grünes Licht geben würden. Auch bei dem möglichen Kone-Deal sorgen sich Beobachter um die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden, da die Marktmacht von Kone wohl zu groß werden könnte.

Die Aktie von ThyssenKrupp ist seit Jahren eine der schwächsten im DAX. Seit Jahresbeginn hat sie 16 Prozent verloren, nur die Lufthansa gab noch stärker nach. Auf Fünfjahressicht beläuft sich das Minus bei ThyssenKrupp auf 41 Prozent, nur die Deutsche Bank und der Chemiekonzern Bayer verzeichnen noch schlechtere Performances. Gegenüber dem Stand von 2007 hat die Thyssen-Aktie gar 72 Prozent verloren. (ag./b. l.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.06.2019)