Schweizer Börse verliert Zugang zu EU-Märkten: Händler "ziemlich entspannt"

Der Verlust des Zugangs der Schweizer Börse zu den europäischen Finanzmärkten lässt Schweizer Aktienhändler gelassen. Während sich der Verlust der Börsenäquivalenz kaum auf die Kurse auswirken dürfte, könnte es zu einer Zunahme der Umsätze kommen. Insgesamt dürfte sich aber nicht viel ändern, heißt es am Markt.

Per 1. Juli ist die Schweizer Börsenregulierung nicht mehr gleichwertig zur europäischen. Damit wird Marktteilnehmern aus der EU der Aktienhandel an der Schweizer Börse verboten. Der Schweizer Bundesrat hat daher mit Gegenmaßnahmen regiert und verbietet den Handel von Schweizer Aktien in der EU.

"Wir sind ziemlich entspannt", sagt ein Händler einer auf die Schweiz konzentrierten Bank. "Es wird wohl nichts passieren. Vielleicht gewinnt die Schweizer Börse SIX dadurch wieder etwas mehr Schwung." Das Verbot könnte dazu führen, dass der Umsatz, der vorher an ausländischen Börsenplätzen getätigt worden sei, nun über die Schweiz abgewickelt werde und dadurch etwas zunehmen könnte.

Banken und Händler sehen sich gut vorbereitet

Bei der Bank Julius Bär werden kurz- bis mittelfristig höhere Handelsvolumina nicht ausgeschlossen. "Wir haben schon vor einiger Zeit Analysen über mögliche Auswirkungen eines Auslaufens der Börsenäquivalenz gemacht und entsprechende Vorbereitungen getroffen", teilte die Bank mit. Es seien geringfügige Umstellungen im Tradingsystem nötig, damit den jeweiligen europäischen beziehungsweise schweizerischen Vorgaben entsprochen werden könne. Nennenswerte Zusatzkosten erwartet die Bank deswegen nicht.

Bei einer größeren Bank hieß es ebenfalls, man habe ja Zeit genug gehabt, sich darauf vorzubereiten. "Wir mussten an der IT gewisse Anpassungen vornehmen, weil ja nun Aufträge nicht mehr über alle Börsenplätze verteilt werden können."

"Kursmäßig sehen wir keinen Einfluss", sagt ein Händler einer Privatbank. Die Kurse würden von anderen Faktoren wie dem Handelsstreit der US mit China oder der konjunkturellen Entwicklung insgesamt bestimmt.

Newron zieht nach Düsseldorf ab

"Für den Investor spielt es letztlich keine Rolle, wo die Aktie gekauft wird. Er will einen guten Preis und eine saubere Ausführung", erklärt ein anderer Börsianer. "Wir dürfen das nicht so hochkochen. Die EU macht das in erster Linie nicht gegen die Schweiz, sie will vielmehr London zeigen, was bei einem Brexit für Großbritannien auf dem Spiel steht."

Allerdings gibt es auch Firmen, die Maßnahmen ergriffen haben. "Ein Wermutstropfen ist sicher Newron, die voll in mein 'es passiert nichts-Szenario' reingegrätscht ist", sagte der Börsianer. "Sollte das Schule machen und Firmen wie ams oder LafargeHolcim ebenfalls wegziehen, wäre das schlecht."

Die Biotechfirma Newron listet ihre Aktien neu auch an der Düsseldorfer Börse. CEO Stefan Weber begründet den Schritt mit den andauernden Diskussionen um den Rahmenvertrag zwischen der EU und der Schweiz. Mit dem zusätzlichen Listing solle Investoren aus EU-Ländern der Handel mit der Newron-Aktie über EU-Broker erleichtert werden.

Doch bisher sind ähnliche Schritte nicht bekannt und bei den Großfirmen lautet die Parole zunächst "Abwarten und Beobachten".

