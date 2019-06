Wenn Börsengänge zur Zitterpartie werden

Das Projekt ganz auf Eis legen oder Abstriche machen, um das Projekt doch noch durchzuziehen: Derzeit ist das Umfeld für Börsengänge alles andere als optimal. Dafür sorgt nicht nur US-Präsident Donald Trump, sondern auch die Unsicherheit um den Brexit und die italienische Budgetkrise.

Volkswagen wagte es dennoch, weil man nicht auch den zweiten Anlauf für die Lkw-Tochter Traton absagen wollte. Ein fulminanter Start an der Frankfurter Börse sah am Freitag anders aus: Obwohl die Aktien mit 27 Euro am unteren Ende der Preisspanne, die bis 33 Euro reichte, ausgegeben worden waren, fielen die Papiere gleich nach dem Handelsstart um rund 2,5 Prozent unter den Ausgabekurs.

Da auch das Emissionsvolumen gestutzt worden war, erlöst VW nur rund 1,55 Milliarden Euro – Traton-Chef Andreas Renschler hatte von bis zu sechs Milliarden Euro gesprochen. Um den Börsengang abzusichern, hatte Volkswagen den schwedischen Pensionsfonds AMF Pensionsforsäkring AB als Ankeraktionär gewonnen, der allein für 200 Millionen Euro bei Traton einsteigt.

Traton ist heuer bisher der einzige klassische Börsengang im Frankfurter Prime Standard. Der Modehändler Global Fashion Group hofft, am Dienstag zu folgen. Auch das Unternehmen im Besitz der Start-up-Investoren Rocket Internet und Kinnevik hat zurückgesteckt: Die Zeichnungsfrist wurde bis vergangenen Freitag verlängert, der Ausgabepreis von sechs bis acht Euro auf 4,50 Euro gesenkt. Zudem stützen Rocket Internet und Kinnevik die Emission, indem sie GFG-Aktien für bis zu 100 Millionen Euro zeichnen wollen. Der Erlös halbiert sich auf rund 230 Millionen.

Am unteren Ende der Preisspanne gingen am Freitag auch die Aktien des Verpackungsherstellers Aluflexpack des österreichischen Investors Michael Tojner an die Schweizer Börse. Aber sie hielten sich über Wasser.

Wie sehr sich das Börsenklima eingetrübt hat, zeigen Zahlen von EY, wonach die Zahl der weltweiten IPOs im zweiten Quartal um 17 Prozent auf 302 gefallen ist. Im ersten Quartal gab es gar nur 205 Börsengänge. Die mit Abstand größte Emission war jene des Fahrdienstvermittlers Uber mit 8,1 Milliarden Dollar. Auch Uber legte einen stotternden Börsenstart hin. Für das zweite Halbjahr geht EY von einer Verbesserung aus. In den USA sorgten vor allem Technologie-Start-ups und Unternehmen der Gesundheitsbranche für eine starke Dynamik. Auch von China erwartet man sich wieder Impulse.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.06.2019)