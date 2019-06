Bester Juni seit Langem für die Börsen

Frankfurt. Die Aktienbörsen zeigen sich 2019 unbeeindruckt von Handelskriegen oder Rezessionsängsten. Der Juni brachte dem DAX den stärksten monatlichen Aufschlag seit 16 Jahren, sodass Anleger im ersten Halbjahr in Summe stattliche Gewinne einfahren konnten. Zuvor hatte der Blue-Chip-Index in jedem Juni der letzten sechs Jahre Verluste eingefahren, getreu der Börsenweisheit „Sell in May and go away“.

Noch mehr Rendite gab es mit Einzeltiteln – vorausgesetzt, man bewies ein Händchen bei der Auswahl. Im DAX glänzte Adidas dank ungebrochenem Trend zu Fitness und legerer Kleidung, starkem Onlinegeschäft und einem Aktienrückkaufprogramm. SAP markiert ein Allzeithoch nach dem anderen: Das Unternehmen hat nach dem Einstieg von Aktivist Elliott (der inzwischen auch bei Bayer an Bord ist) seinen Gewinnausblick angehoben. Mit fast 150 Mrd. Euro ist der Börsenwert von SAP mittlerweile um knapp die Hälfte höher als der des nächstgrößten Verfolgers, Linde. Mit der Lufthansa fuhr man dagegen nach der Gewinnwarnung Mitte Juni Verluste ein. (Bloomberg/red.)

