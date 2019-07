Gedankenspiele zur Aufspaltung

Menlo Park/Frankfurt. Facebook führe Gedankenspiele zu einer Aufspaltung des weltweit größten sozialen Netzwerks durch, einen entsprechenden Notfallplan für den Fall, dass die Marktwächter das verlangen, bereite das Unternehmen allerdings nicht vor. Dies erklärte der Chef der Facebook-Tochter Instagram, Adam Mosseri, gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom Montag. „Wir denken darüber nach, weil das eine gängige Frage geworden ist“.

Im Übrigen halte er eine Aufspaltung für „keine gute Idee“, sagte er. Denn viele der Probleme, „die mich am meisten beschäftigen wie Mobbing, Falschinformationen, Hassrede oder Einmischung in Wahlen, werden exponentiell größer werden, wenn wir aufgespalten würden“, so Mosseri. Die einzelnen Folge-Plattformen wären „nicht mehr in der Lage, unsere Ressourcen zu teilen, um sie anzugehen“, sagte der Manager mit Verweis auf die Finanzressourcen von Facebook.

Auch das Argument, Facebook verfüge mittlerweile über zu viel Marktmacht, wies der Instagram-Chef zurück. Mosseri nannte harte Konkurrenz im Bereich der Video- und Messenger-Dienste. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2019)