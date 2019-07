Börsengang: Bierriese will 9,8 Mrd. $ von Anlegern

Leuven/Hongkong/Wien. Zeitpunkt und Umfeld für Börsengänge waren zuletzt gelinde gesagt durchwachsen. Der deutsche Online-Modehändler Global Fashion Group musste sogar die Zeichnungsfrist verlängern und den Preis radikal senken. Die Aktie der VW-Lkw-Tochter Traton fiel beim Börsendebüt, obwohl der Ausgabepreis schon am unteren Ende der Preisspanne festgelegt worden war. Das Papier des Fahrdienstleisters Lyft hob nach dem IPO zwar ab, notierte aber schon bald unter dem Ausgabepreis. Und die Aktie seines größeren Konkurrenten Uber musste unter dem angepeilten Höchstpreis platziert werden, ohne dass der Durchmarsch bisher hingelegt worden wäre.

Nur ein wirklich großer Gewinner stach in den vergangenen Monaten heraus: Das Papier des Fleischersatzproduzenten Beyond Meat – die Aktie steht mit gut 500 Prozent im Plus.

AB InBev legt die Latte hoch

Vor diesem Hintergrund nun wird der weltweit größte Brauereikonzern, Anheuser-Busch (AB InBev), den Kapitalmarkt testen. Am 19. Juli wird er sein Asien-Geschäft an die Börse in Hongkong bringen. Und er will dabei nicht kleckern, sondern klotzen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters soeben den Börsenunterlagen entnehmen konnte, könnte der hoch verschuldete Konzern, der mehr als 50 Biermarken – unter anderem Budweiser, Corona oder Stella Artois – führt, dabei bis zu 9,8 Milliarden Dollar (8,65 Milliarden Euro) einnehmen.

Damit wäre es der vor Uber weltgrößte Börsengang – bislang – heuer, selbst wenn die Aktien am unteren Ende der Preisspanne zwischen 40 und 47 Hongkong-Dollar (umgerechnet 4,52 bis 5,32 Euro) pro Stück ausgegeben werden. Die Marktkapitalisierung der Budweiser Brewing Company APAC könnte sich demnach auf bis zu 63,7 Milliarden Dollar belaufen. AB InBev, das sein Headquarter im belgischen Leuven hat, wollte die Informationen nicht kommentieren. Allerdings hatte der Konzern bereits Anfang Mai entsprechende Überlegungen im Grundsatz bestätigt.

Geld für den Schuldenabbau

Eine Notierung in Hongkong könnte dazu beitragen, in der Wachstumsregion Asien-Pazifik einen Champion zu schaffen, hatte Finanzchef Felipe Dutra erklärt. Der Absatz in der Region nimmt weiter zu. Wohlhabende Verbraucher greifen dort zunehmend zu Premiumbiersorten mit höheren Margen. Die Einnahmen aus dem Listing helfen aber auch beim Abbau des riesigen Schuldenbergs, auf dem der US-Konzern seit der 100 Milliarden Dollar schweren Übernahme seines größten Rivalen, SABMiller, Ende 2016 sitzt.

Eine Notierung in Asien bringt aber noch einen anderen Vorteil, wie Nico von Stackelberg, Analyst bei Liberum, gegenüber Reuters erklärte: „Zusätzlich zur Schuldenreduktion bietet der Deal AB InBev eine ,Plattform für Fusionen und Akquisitionen‘, auf der lokale Brauereien wie ThaiBev es vorziehen könnten, sich mit einem lokal fokussierten Player in einer asiatischen Währung zu verbinden.“

Barometer für Alibaba & Co.

Dem Finanzplatz Hongkong wiederum würde der Börsengang einen willkommenen Schub verleihen. Er liegt in diesem Jahr in der IPO-Statistik noch hinter der New Yorker Börse und der Nasdaq.

Das Anlegerinteresse am IPO von AB InBev wird als Barometer für andere große Börsengänge in nächster Zeit fungieren – vor allem für jenen der Alibaba Group, die bei ihrem Listing in Hongkong 20 Mrd. Dollar einnehmen will.

Die Aktie von AB Inbev stieg am Dienstag um knapp eineinhalb Prozent. (Reuters/est)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.07.2019)