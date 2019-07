Die Bullen verlieren die Spur

Wien. Richtungslos: Immer wenn die Finanzmärkte zwischen Hoffen und Bangen pendeln und auf jedes noch so kleine Ereignis nervös reagieren, bemühen Börsianer diesen Ausdruck. Jetzt ist es wieder so weit: Das Faktum, dass die wichtigsten Indizes wie der MSCI World, der S&P 500, der Euro Stoxx 50 und der DAX im ersten Halbjahr noch Zugewinne von rund 15 Prozent verzeichnet haben, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Märkte verunsichert sind.

Folgt man den Experten von der Allianz Invest, dann ist nur eines klar: dass die Risken nicht weniger werden und die Volatilität der Märkte daher noch wachsen wird. „Die Weltwirtschaft steht am Scheideweg – ein eindeutiger Trend, ob sich der Konjunkturzyklus noch einmal verlängert oder rezessive Tendenzen die Oberhand gewinnen, ist nicht zu erkennen“, sagte Martin Bruckner, Vorstand der Allianz Investmentbank, am Mittwoch. Schon im zweiten Quartal zeichnete sich der Knick in der globalen Konjunktur ab, nachdem es nach der Finanz- und Wirtschaftskrise zehn Jahre lang nach oben gegangen ist.

Dementsprechend haben so gut wie alle Ökonomen mit dem IWF an der Spitze ihre Prognosen zum Teil drastisch gesenkt. Der IWF geht für heuer von einem globalen Wachstum von nur 3,3 Prozent aus. Noch drastischer dürfte die Schwäche im Welthandel ausfallen, der nach Einschätzung der WTO heuer nur mehr um 2,6 Prozent wachsen dürfte, nach einem Plus von drei Prozent im vergangenen Jahr. Die WTO war für heuer von einem Plus von 3,7 Prozent ausgegangen.

Ein weiteres Indiz für das Ende des „längsten Wachstumszyklus“ (Allianz-Invest-Geschäftsführer Christian Ramberger) ist der regelrechte Kollaps der Inflationserwartung. Mit knapp über einem Prozent liegt die Teuerung in Europa weit unter der von der Europäischen Zentralbank (EZB) angepeilten Zwei-Prozent-Marke. Für das Gesamtjahr geht Brüssel von 1,5 Prozent aus.

USA sind selbst betroffen

Die Ursachen für die Abkühlung und entsprechende Nervosität der Finanzmärkte, die sich auch in fallenden Anleiherenditen bzw. negativ rentierenden Bonds manifestieren, sind geopolitischer Natur. Im Vordergrund steht die erratische Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump. Das Treffen zwischen ihm und seinem chinesischen Pendant, Xi Jinping, sollte die Bullen (die Optimisten) nicht zu sehr jubeln lassen. Noch sei nichts festgezurrt, Trump habe schon oft seinen Wankelmut bewiesen, warnen die Pessimisten (Bären). So auch Ramberger: „Eine drohende Eskalation zu einem echten Handelskrieg würde vor allem die Industrieländer und auch die erfolgsverwöhnte USA selbst stark negativ treffen.“

Trump hat China Zölle im Gesamtvolumen von über 400 Mrd. Dollar angedroht. Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamt sich – wenn auch auf hohem Niveau. Stützungsmaßnahmen der Regierung hätten bisher keinen Schub gebracht, wie das 2016 der Fall war. China fungierte viele Jahre als Treiber der Weltwirtschaft. Kein Wunder, dass nun die Rezessionsangst steigt.

Vor diesem Hintergrund, der sich auch in niedrigeren Gewinnerwartungen der Unternehmen spiegelt, setzen die Anleger auf die Notenbanken als Heilsbringer. „Die Gretchenfrage ist: Können die Notenbanken eine Rezession verhindern und den Konjunkturzyklus noch einmal verlängern?“, meinte Bruckner. Seine Antwort: Das sei mehr als fraglich. Allein die Ankündigung der US-Notenbank Fed einer Zinssenkung habe die Märkte etwas stabilisiert.

Die Fed dürfte noch im Juli die Zinsen senken, möglicherweise um 15 Basispunkte. Die neue EZB-Chefin, Christine Lagarde, muss tiefer in die Trickkiste greifen. Bruckner rechnet mit einer weiteren Senkung der Negativzinsen sowie einer Neuauflage bzw. Ausweitung des Anleihenkaufprogramms um ETFs. Um der Abschwächung wirksam gegenzusteuern, bräuchte es freilich auch fiskalische Maßnahmen – zum Preis höherer Staatsschulden.

Und was heißt das für die Geldanlage? Aktien blieben langfristig attraktiv, so die Allianz-Experten, wobei risikoarme Werte im Vordergrund stünden. Staatsanleihen brächten kaum Rendite.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2019)