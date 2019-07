UniCredit trennt sich von faulen Krediten in Bosnien

Die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit trennt sich in Bosnien von einem Portfolio fauler Kredite im Volumen von 24,5 Millionen Euro. Ein entsprechendes Abkommen wurde von den Töchtern in Banja Luka und Mostar mit der in Norwegen ansässigen Finanzgesellschaft B2Holding, abgeschlossen, wie UniCredit in einer am Donnerstag veröffentlichten Presseaussendung mitteilte.

Der Deal ist Teil der Strategie der UniCredit, notleidende Kredite abzustoßen. Der Abbau fauler Kredite ist ein Hauptanliegen der Mailänder Großbank, die im kommenden Dezember ihren neuen Entwicklungsplan bis 2023 vorstellen wird.

(APA)