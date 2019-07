Russland-Fonds steigen

Wien. Die heimischen Investmentfonds haben im Juni auf Einjahressicht wieder Kursgewinne verbucht. Die durchschnittliche Zwölfmonatsperformance lag im arithmetischen Mittel bei plus 2,75 Prozent, nach einem minimalen Minus von 0,05 Prozent im Vormonat Mai. Die Fünfjahresperformance belief sich auf plus 3,05 Prozent pro Jahr. Im Mai war sie bei plus 2,83 Prozent gelegen. Auch seit Jahresstart 2019 haben die Fonds gut performt. Das geht aus der jüngsten Statistik der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) hervor.

