Immobilienpreisschübe sind bald vorbei

Wien. Starker Zuzug in die Ballungszentren, erhöhte Nachfrage nach Wohnraum und die Geldschwemme der Notenbanken – all das hat in den vergangenen Jahren weltweit und auch in Österreich die Immobilienpreise häufig weit stärker steigen lassen als die Inflationsrate. Wer sich etwa in Innsbruck ein Baugrundstück kaufen will, muss heuer um fast zehn Prozent tiefer in die Tasche greifen als vor einem Jahr. Im Schnitt kosten Baugrundstücke in der Tiroler Landeshauptstadt 876 Euro pro Quadratmeter, wie aus dem jüngsten Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer hervorgeht.

