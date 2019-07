Die Zukunft gegen die Zukunft der Zukunft

Normalerweise ist es ein recht guter Indikator: Wenn die Politik auf einen Trend aufspringt, ist dieser Trend üblicherweise schon wieder vorbei.



Die Zukunft der Energiegewinnung, des Antriebs von Autos, der Lösung der Klimaproblematik liege im Wasserstoff, meinte also jüngst die ÖVP. Man wolle Unternehmen, die an dieser Technologie forschen, in den kommenden zehn Jahren mit zusätzlich 500 Millionen Euro fördern.



Schon vor etwa einem Jahr haben sich die EU-Energieminister bei einem Treffen in Linz dem Wasserstoff verschrieben: Das sei die Energie der Zukunft, erklärten sie.



Ist Wasserstoff also schon wieder passé? Nein, in diesem Fall setzen die Politiker tatsächlich auf eine Zukunftstechnologie, vor allem beim Antrieb von Autos. Zwar präsentieren jetzt viele Hersteller Autos, die von Strom aus Batterien angetrieben werden. Das sei die Zukunft, heißt es allerorten.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft