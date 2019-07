US-Banken streifen wieder ihre Milliarden-Gewinne ein

Die US-Großbank Citigroup hat im zweiten Quartal hat dank eines starken Privatkundengeschäfts und Einsparungen ihren Gewinn im zweiten Quartal gesteigert. Der Überschuss legte um 7 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar (4,3 Milliarden Euro) zu, wie das Geldhaus am Montag mitteilte. Die Erträge wuchsen um 2 Prozent auf 18,76 Milliarden Dollar, während die Kosten um 2 Prozent sanken.

Citigroup eröffnete der Bilanzsaison der US-Banken. Zuwächse im Privatkundengeschäft halfen der Wall-Street-Bank über schwächen im Investmentbanking hinweg. Am Dienstag legen Branchenprimus JP Morgan, Goldman Sachs und Wells Fargo ihre Zahlen vor. Analysten trauen JP Morgan einen Quartalsgewinn von 8,2 Milliarden Euro. Von Wells Fargo wird ein Gewinn von 5,2 Milliarden Dollar erwartet, von der Investmentbank Goldman Sachs ein Quartalsgewinn von zwei Milliarden Dollar.

Die zweitgrößte US-Bank, die Bank of America, wird ihre Quartalszahlen am Mittwoch vorlegen. Analysten gehen von 6,9 Milliarden Dollar Gewinn in den Monaten April bis Juni aus.

Die Top 4 (JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo) kommen zusammen auf rund 25 Milliarden Dollar Quartalsgewinn und sind an der Börse 1,033 Billionen Dollar wert. Davon entfallen allein 374 Milliarden Dollar auf JP Morgan.

