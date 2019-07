startup300 startet Kapitalerhöhung für rund drei Millionen Euro

Am Freitag startet das Linzer Start-up-Netzwerk startup300 die bereits im Mai angekündigte Kapitalerhöhung für rund 3 Mio. Euro. Die beiden Investoren Erhard Grossnigg und Hannes Niederhauser wollen mit der grosso tec AG für zumindest einer Million Euro einsteigen.

Das Unternehmen will bis zu 631.155 junge Aktien für je fünf Euro ausgeben, das Bezugsverhältnis liegt bei 3:1, teilte startup300 am Dienstag in einer Aussendung mit. Für drei Bezugsrechte erhält man also eine junge Aktie, wobei jeder alten Aktie ein Bezugsrecht zusteht. Derzeit steht die im KMU-Segment der Wiener Börse notierte startup-300-Aktie bei 6,20 Euro und damit deutlich unter ihrem Erstausgabepreis von 10 Euro vom Jänner 2019.

Bezugsfrist startet am 19. Juli

Die Bezugsfrist startet am Freitag, den 19. Juli und endet am 2. August. An der Wiener Börse wird am 26., 29. und 30. Juli ein Bezugsrechtehandel ermöglicht. Der Prospekt für das öffentliche Bezugsangebot werde "voraussichtlich am 16. Juli 2019", also heute, gebilligt, hieß es in der Aussendung.

Die grosso tec habe sich verpflichtet, zumindest 200.000 junge Aktien zu übernehmen, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht aufgegriffen werden, hießt es in der Mitteilung. Damit dürften die beiden Investoren Grossnigg und Niederhauser mit zumindest einer Million bei dem Start-up-Netzwerk einsteigen. Grossnig ist unter anderem Miteigentümer der Westbahn und an den Möbelfirmen Hali, Bene und Neudörfler beteiligt. Im Mai war in der startup300-Aussendung angekündigt worden, dass das frische Kapital "zur weiteren Umsetzung des Wachstums und der M&A Strategie" verwendet werden soll.

(APA)