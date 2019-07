Privatkunden sorgen für mehr Gewinn bei JPMorgan

New York. Nachdem die Citigroup bereits am Montag mit positiven Quartalszahlen überrascht hatte, waren am Dienstag die Konkurrenten JP Morgan und Goldman Sachs an der Reihe. Auch JP Morgan hat dank Zuwächsen im Privatkundengeschäft und Steuergutschriften im zweiten Quartal mehr verdient. Der Gewinn stieg um 16 Prozent auf 9,65 Mrd. Dollar (8,6 Mrd. Euro), wie das größte Kreditinstitut der USA mitteilte.

„Wir hatten ein gutes zweites Quartal und erstes Halbjahr“, bilanzierte Konzernchef James Dimon. Der Schwung im Privatkundengeschäft in den USA halte angesichts der steigenden Löhne und des wachsenden Arbeitsmarkt an. Im Investmentbanking ging der Gewinn dagegen zurück, sowohl im Aktien- und Anleihenhandel verbuchte JP Morgan – wie die Citigroup – Einbußen. Den Anlegern gefielen die Zahlen dennoch, die Aktie legte vorbörslich leicht zu.

Auch Wells Fargo steigerte den Quartalsgewinn um 20 Prozent auf 6,2 Mrd. Dollar. Wells Fargo setzt vor allem auf Verbraucherkredite und verzichtet auf ein umfassendes Wertpapierhandelsgeschäft und Investmentbanking.

Goldman verdient weniger

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat indes weniger verdient. Der Überschuss schrumpfte um sechs Prozent auf 2,2 Mrd. Dollar (rund zwei Mrd. Euro).

Goldman Sachs kann sich nicht auf ein starkes Privatkundengeschäft stützen und bekommt daher die Schwäche im Investmentbanking voll zu spüren. Die Konzernerträge gingen um zwei Prozent auf 9,46 Mrd. Dollar zurück.

Da weniger Fusionen und Übernahmen abgeschlossen wurde, sanken die Beratungsgebühren. Im Anleihenhandel brachen die Erträge um 13 Prozent ein. Im Aktienhandel konnte die Bank die Einnahmen aber um sechs Prozent steigern. Den Anlegern gefielen die Zahlen dennoch: Auch die Goldman-Aktie stieg vorbörslich. Damit ist die Berichtssaison der Unternehmen für das zweite Quartal in den USA erfreulicher angelaufen als befürchtet. Marktteilnehmer hatten die Sorge gehegt, dass die Börsen im Vorfeld zu stark angestiegen und daher anfällig für Enttäuschungen wären. (ag./b. l.)

