Und was, wenn die US-Notenbank nicht liefert?

New York. Man kann das, was sich in der globalen Geldpolitik in den kommenden zehn Tagen abspielen wird, gar nicht überbewerten. Erstmals seit der großen Krise von vor zehn Jahren wird die Notenbank Fed nächste Woche wieder die Zinsen senken – es sei denn, sie hat einen der schwersten Kommunikationsfehler aller Zeiten begangen. Die Europäische Zentralbank wiederum könnte schon diese Woche Hinweise auf ein weiteres Kaufprogramm für Anleihen geben. Selbst eine Zinsreduktion ist nicht ausgeschlossen, auch wenn diese weitgehend erst für September erwartet wird.



Spannende Zeiten also, zumal die globale Geldpolitik etwas wagt, was es in dieser Form noch nie gegeben hat.

