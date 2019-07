Steht Apple vor einem neuen Zukauf?

Der US-Konzern Apple will laut einem Zeitungsbericht das Geschäft mit Smartphone-Modemchips von Intel übernehmen. Die Gespräche befänden sich in einem fortgeschrittenen Stadium, schrieb das „Wall Street Journal" unter Berufung auf eine mit den Verhandlungen vertraute Person. Ein Einigung könnte bereits in der kommenden Woche erzielt werden. Es gehe um mindestens eine Milliarde Dollar.

Die Aktien von Intel stiegen nachbörslich um fast zwei Prozent auf 52,23 Dollar, die von Apple legten leicht auf 207,66 Dollar zu. Beide Unternehmen wollten sich auf Nachfrage zunächst nicht zu dem

Bericht äußern.

Für Apple wäre der Deal von Bedeutung, weil das Unternehmen schon seit längerem versucht, bessere Chips für seine Smartphones zu entwerfen. Zudem gibt es bereits lange die Gerüchte, dass der Konzern eines Tages lieber seine eigenen Chips anfertigen möchte. Intel dagegen würde sich von einem Bereich trennen, der Geld verliert, heißt es in dem Bericht.

(APA)