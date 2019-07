Schon wieder steigen Chinesen bei Daimler ein

Daimlers chinesisches Partnerunternehmen BAIC hat einen Anteil an dem Stuttgarter Dax-Konzern gekauft. Die Beijing Automotive Group (BAIC) hat insgesamt fünf Prozent an Daimler erworben, teilten die Unternehmen am Dienstag mit.

Etwa die Hälfte davon erstand BAIC direkt, auf die andere Hälfte sicherte sich das Unternehmen das Kaufrecht. BAIC und Daimler arbeiten bereits seit mehr als zehn Jahren zusammen. „Wir möchten diese Allianz durch eine Beteiligung an Daimler weiter stärken", erklärte Heyi Xu, Chairman von BAIC. Die Schwaben wiederum sind schon seit 2013 Anteilseigner von BAIC Motor. „Wir begrüßen es sehr, dass unser langjähriger Partner BAIC nun auch ein langfristig orientierter Investor von Daimler ist", erklärte Daimler-Chef Ola Källenius.

Daimlers Aktien befinden sich zu einem überwiegendem Teil in Streubesitz. Private Investoren machen rund 20 Prozent aus, die chinesische Tenaciou3 Prospect Investment Limited ist mit knapp zehn Prozent beteiligt, auch der Staat Kuwait, und Renault/Nissan sind beteiligt. Hinter der Tenaciou3 Prospect Investment Limited steht Li Shufu vom chinesischen Autobauer Geely.

Am Mittwoch wird Daimler seine Zahlen für das zweite Quartal bekanntgeben.

(Reuters)