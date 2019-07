Finanzminister will Schäden aus Cum-Ex-Fällen zurückfordern

In dem Skandal rund um Steuerbetrugsfälle mit Dividendengeschäften, sogenannte "Cum-Ex-Geschäfte", versucht das Finanzministerium (BMF) nun, zumindest einen Teil der entstandenen Schäden zurückholen. Mit einer Nachbesserung in der Bundesabgabenordnung (BAO) soll eine bisher nicht vorhanden gewesene rechtliche Grundlage für derartige Rückforderungen geschaffen werden.

Ein entsprechender Initiativantrag für die Gesetzesänderung wurde laut BMF am 3. Juli eingebracht. Demnach soll die BAO (mit Paragraf 241a) um eine ausdrückliche Rückforderungsbestimmung für Cum-Ex-Fälle erweitert werden, schreibt das Ministerium heute, Dienstag, in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage vom Mai. Eine solche habe es bisher nicht im Gesetz gegeben. Wie viel Geld damit aber tatsächlich zurückgeholt werden kann, ist derzeit noch unklar.

Cum-Ex-Geschäfte sind Steuerbetrugsgeschäfte mit Dividendenzahlungen auf Aktien. Investoren schieben dabei zum Zeitpunkt rund um den Dividendenstichtag Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin und her. Am Tag nach der Ausschüttung der Dividende fällt für den Besitzer der Aktien eine Kapitalertragssteuer (KESt) an. Diese kann jedoch nachher vom Steuerzahler wieder zurückgefordert werden.

Über 110 Millionen Euro Schaden

Das mehrmalige Verschieben der Aktien erschwert es den Behörden, den eigentlichen Aktienbesitzer zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung genau zu bestimmen. Dadurch wird es den an dem Steuertrick Beteiligten ermöglicht, die nur einmal gezahlte KESt mehrmals vom Staat zurückzufordern. So werden der Staat und in Folge auch die Bürger um Steuergelder betrogen.

Das Finanzministerium beziffert den aus solchen Geschäften entstandenen Schaden aus den Jahren 2011 bis 2013 derzeit auf rund 112,2 Mio. Euro. Seit den bereits bekannt gegebenen 108 Mio. Euro Schaden sei noch ein weiterer Fall mit einer Auszahlungshöhe von knapp vier Mio. Euro bekannt geworden, so das BMF. Danach hätten aber Gegenmaßnahmen zu greifen begonnen, mit denen weiterer Schaden verhindert werden konnte. So seien nach Bekanntwerden des Betrugsmodells im Jahr 2013 die Auszahlungen gestoppt und genaue Überprüfungen vorgenommen worden, heißt es in dem Papier des BMF.

Ausgang unklar

Schäden von vor 2011, als von 2006 bis 2010, wurden zudem bereits im März auf insgesamt rund 75 Mio. Euro beziffert. Diese gelten jedoch bereits als verjährt, damit dürfte dieser Betrag ungeachtet einer möglichen Gesetzesanpassung unwiederbringlich verloren sein.

Bisher hat das BMF für die Jahre 2011 und 2012 drei Rückforderungsbescheide für ein Volumen von rund 8,4 Mio. Euro erlassen. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist jedoch unklar, ob der Staat dieses Geld zurückbekommen kann. Für zwei Bescheide sind derzeit noch Beschwerden beim Bundesfinanzgericht anhängig, für einen weiteren Fall wurde das Beschwerdeverfahren ausgesetzt.

Für die übrigen rund 103,8 Mio. Euro gibt es bisher noch keine Rückforderungsbescheide. Auch hier ist aber nicht klar, wie viel zurückgeholt werde kann, da noch nicht sicher ist, ob der vom BMF gestellte Initiativantrag auch umgesetzt wird. Sollte die Änderung in der BAO angenommen werden, wäre aber die Rechtsgrundlage geschaffen um die Rückforderungen auch ordnungsgemäß zu exekutieren, sagte ein BMF-Sprecher zur APA.

