Deutsche Bank im Minus

Wien. Deutschlands größtes Geldhaus schafft es nicht nur nicht aus den Negativschlagzeilen. Auch schwarze Zahlen scheinen in weiter Ferne zu sein. Der Radikalumbau der Bank und heftiger Gegenwind im Investmentbanking brocken dem Institut im zweiten Quartal einen noch größeren Verlust ein als bisher erwartet.

Unter dem Strich stand ein Minus von 3,15 Mrd. Euro zu Buche. Bei der Verkündung der neuen Strategie Anfang Juli hatte Bank-Chef Christian Sewing noch einen Verlust von 2,8 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Vor allem im Aktienhandel, der im Zuge der Neuausrichtung abgestoßen werden soll, verdiente das größte deutsche Geldhaus weniger. Die Erträge brachen dort um ein Drittel ein.

Aber auch die künftig zum Kerngeschäft gehörenden Sparten wie das Beratungs- und Emissionsgeschäft zeigten Schwächen. Sewing trommelte trotzdem für seine neue Strategie, die auch den Abbau von weltweit 18.000 Jobs vorsieht: „Unser Geschäft läuft an vielen Stellen besser, als es diese offiziellen Ergebnisse ausdrücken“, schrieb er am Mittwoch in einem Brief an die Mitarbeiter.

An der Börse nahm ihm das allerdings kaum jemand ab. Die Aktie brach im frühen Handel um über fünf Prozent ein und war mit Abstand größter Verlierer im Leitindex DAX.

Eine Bad Bank für viele Jahre

Denn auch im Gesamtjahr wird die Bank Verlust schreiben, für 2020 hofft der seit Jahren kriselnde Branchenprimus jedoch auf ein ausgeglichenes Ergebnis.

Der erst seit 15 Monaten amtierende Vorstandschef hatte vor wenigen Wochen tiefe Einschnitte angekündigt. Ein Fünftel der gesamten Bilanzrisken – also Derivate und andere Papiere im Wert von 74 Mrd. Euro – wird in einer internen Bad Bank gebündelt. Insider rechnen jedoch damit, dass das Institut Jahre brauchen wird, um durch den Verkauf oder – in vielen Fällen wahrscheinlicher – das Auslaufen dieser Wertpapiere dringend benötigtes Kapital freizuschaufeln.

Eine interne Bad Bank ist für die Deutsche Bank kein Novum. Vor einigen Jahren hatte das Institut schon einmal eine solche Abbaueinheit eingerichtet, um problematische oder nicht mehr gewünschte Wertpapiere vom Kerngeschäft zu trennen. Damals hatte die interne Bad Bank ein Anfangsvolumen von 128 Mrd. Euro. Ende 2016 wurde sie nach knapp vier Jahren geschlossen. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2019)