Google begeistert Anleger

San Francisco. Unter den bei Anlegern äußerst beliebten FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix, Google-Mutter Alphabet) hatte Alphabet zuletzt ein wenig das Nachsehen. Während die anderen drei Technologiekonzerne seit Jahresbeginn Zugewinne zwischen 53 Prozent (Facebook) und 21 Prozent (Netflix) einfahren konnten, mussten sich die Aktionäre des Suchmaschinenkonzerns mit neun Prozent begnügen.

Auch im Rennen um den Titel des Unternehmens mit der höchsten Marktkapitalisierung war Alphabet mit einem Börsenwert von unter 800 Mrd. Dollar zuletzt weiter hinter Microsoft (1,07 Billionen), Amazon (978 Mrd.) und Apple (952 Mrd.) zurückgefallen.

Im ersten Quartal hatte zudem eine Milliardenstrafe der EU-Wettbewerbsbehörden den Gewinn von Alphabet einbrechen lassen. Das Umsatzplus war so niedrig ausgefallen wie seit drei Jahren nicht mehr. Hatte der IT-Riese seinen Zenit überschritten?

Geschäft mit Werbung floriert

Die Zahlen, die Alphabet am Donnerstagabend präsentierte, konnten diese Bedenken vorerst zerschlagen, am Freitag lagen die Aktien vorbörslich acht Prozent im Plus. Der Umsatz war im zweiten Quartal um 19 Prozent auf 38,9 Mrd. Dollar geklettert, vor allem dank des Geschäfts mit Werbung auf mobilen Geräten, bei der Video-Tochter YouTube sowie dem Cloud-Angebot. Den größten Anteil am Umsatz haben die Werbeerlöse mit 32,6 Mrd. Dollar. Die sonstigen Google-Umsätze (etwa mit den Pixel-Smartphones) betrugen 6,2 Mrd. Dollar.

Die anderen Alphabet-Bereiche wie selbstfahrende Autos der Firma Waymo oder Entwickler von Ballons zur Internet-Versorgung mit dem Namen Loon erzielten einen Umsatz von 162 Mio. Dollar. Zugleich verschlangen sie Geld: Ihr operativer Verlust stieg von 732 auf 989 Mio. Dollar. Zudem bereitete Finanzchefin Ruth Porat die Anleger auf steigende Ausgaben vor, unter anderem für zusätzliche Mitarbeiter im Cloud-Geschäft, bei YouTube sowie beim maschinellen Lernen. Insgesamt kletterte der Gewinn von Alphabet im zweiten Quartal jedoch von 3,2 Mrd. auf knapp zehn Mrd. Dollar.

Die Baustellen bleiben jedoch, auch wenn ihnen am Freitag kaum jemand Beachtung schenkte: Behörden setzen Google wegen seiner Marktmacht unter Druck. So ermittelt die US-Aufsicht FTC wegen Kartellbeschwerden, wie Reuters kürzlich berichtete. (b. l./ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2019)