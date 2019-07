Echt jetzt? Oder gefälscht?

Die Europäische Notenbank (EZB) erweist zwar mit ihrer lockeren Geldpolitik traditionellen Sparern und Sparerinnen einen Bärendienst. Dafür erzielt sie in anderen Bereichen Erfolge.

Etwa beim Wettlauf mit Geldfälschern, wo sich die Ausstattung der Euro-Scheine mit neuen Sicherheitsmerkmalen bezahlt macht. So konnte die EZB am Freitag vermelden, dass die Menge an gefälschten Banknoten tendenziell zurückgehe. Im ersten Halbjahr 2019 hätten Polizei, Handel und Banken rund 251.000 Euro-Blüten aus dem Verkehr gezogen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum gab es um 16,6 Prozent weniger Fälschungen, gegenüber dem zweiten Halbjahr 2018 um 4,2 Prozent. Rechnerisch sank der Schaden auf 13,5 Mio. Euro. In den ersten sechs Monaten 2018 waren es 17,4 Mio. Euro gewesen.

Die mit Abstand am häufigsten gefälschte Banknote ist der Fünfziger (54 Prozent). Dass zwischenzeitlich bei einzelnen Stückelungen mehr Fälschungen auftauchen (wie das etwa bei den im Mai edierten 100- und 200-Euro-Scheinen mancherorts der Fall war), wird damit erklärt, dass Geldfälscher bereits produzierte Blüten schneller auf den Markt werfen, sobald die Notenbanken ihrerseits eine überarbeitete Banknote in Umlauf bringen.

Rechnerisch ist es freilich relativ unwahrscheinlich, eine falsche Banknote untergejubelt zu bekommen. Im europäischen Schnitt kommen 15 Fälschungen auf 10.000 Einwohner. Dennoch sollten Konsumenten genau hinschauen: Falschgeld wird nicht ersetzt.

Was nun die Situation in Österreich betrifft, so ist hier der Rückgang gefälschter Banknoten laut Österreichischer Nationalbank noch größer. Waren im ersten Halbjahr 2018 noch 5938 Fälschungen aus dem Verkehr gezogen worden, so waren es im ersten Halbjahr 2019 nur noch 4395 Stück. Das bedeutet ein Minus von rund 26 Prozent. Die meisten Fälle gab es in Wien (31,9 Prozent), gefolgt von der Steiermark (15,1 Prozent), Salzburg (12,8 Prozent) und Niederösterreich (11,1 Prozent).

Etwas gegen den Trend bewegt sich im Übrigen Deutschland. Zwar ist auch dort die Zahl der Fälschungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken (um 11,4 Prozent auf 27.579 Stück), gegenüber dem zweiten Halbjahr 2018 aber stiegen sie um 2,5 Prozent. „Für das zweite Halbjahr 2019 erwarten wir sinkende Falschgeldzahlen, da die Ermittlungsbehörden jüngst bedeutende Erfolge gegen internationale Fälscherringe erzielen konnten“, sagte Johannes Beermann, Vorstand der Bundesbank. Ag./Est

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.07.2019)