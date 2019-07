Dieser Zinsschritt geht in die Geschichte ein

New York. Die Vorweihnachtszeit 2008 war unschön, zumindest für Aktionäre. Die US-Investmentbank Lehman Brothers ging im September bankrott, der wichtigste Index S&P 500 verlor von September bis Jahresende fast ein Drittel seines Wertes. Daran konnte auch die Federal Reserve wenig ändern. Siebenmal senkte sie 2008 ihren Leitzins, von mehr als vier Prozent auf de facto null. Das letzte Minus eine Woche vor Weihnachten ging in die Geschichte ein. Noch nie zuvor war der wichtigste Zinssatz der Welt bei weniger als einem Prozent gelegen.



Von historischer Bedeutung ist auch, was seit damals in den USA wie auch in Europa passiert ist.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.07.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft