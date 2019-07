Wohnen wurde weniger leistbar

Wien. Im internationalen Vergleich kommen Österreicher relativ einfach zu ihren eigenen vier Wänden. Eine 70-Quadratmeter-Neubauwohnung kostet hierzulande 6,7 Bruttojahresgehälter. In Großbritannien muss man fast zehn, in Frankreich acht Bruttojahresgehälter dafür hinlegen.

Doch was bedeutet das konkret? Michael Heller und Matthias Reith von der Raiffeisen Bank International (RBI) haben ausgerechnet, dass ein durchschnittlicher österreichischer Haushalt 260.000 Euro für eine Wohnung investieren kann. Für diese Berechnung haben sie das Netto-Medianeinkommen, den durchschnittlichen Effektivzinssatz, einen Beleihungswert von 80 Prozent und eine Tilgungsdauer von 25 Jahren angenommen. Bei aggressiverer Finanzierung (bei 35 Jahren Laufzeit und höheren Raten) steigt diese Summe auf 440.000 Euro. Das Beispiel veranschauliche den Reiz lockerer Kreditkonditionen. In vielen Fällen dürfte es den potenziellen Käufern aber ohnehin schwer fallen, den Eigenmittelanteil anzusparen, wenn sie keine Ersparnisse und Erbschaften haben.

So sieht die Lage gegenwärtig aus. Allerdings sind die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren stärker gestiegen als die Finanzierbarkeit – trotz der niedrigen Zinsen. Konkret nähert sich der Indikator für die Finanzierbarkeit (tatsächliches Einkommen im Verhältnis zum notwendigen Einkommen für die Finanzierung einer Wohnung) den Tiefstständen aus dem Jahr 2008. Zwischendurch hatte sich die Lage wegen der sinkenden Zinsen ein wenig verbessert. Doch nun ist das Zinsniveau bereits niedrig, von dieser Seite gab es zuletzt keine Verbesserung mehr für die Käufer. Die Preise sind aber dennoch weiter gestiegen, was Wohnungen weniger erschwinglich macht.

Und wie geht es weiter? In den kommenden Jahren werden die Preise für Wohnungen zwar weiter steigen, aber nicht mehr so stark, nehmen die Raiffeisen-Experten an. Denn zuletzt wurde mehr gebaut, Angebot und Nachfrage kämen zunehmend in Einklang. Sogar in Wien, nur müsse dort erst der Nachfrageüberhang abgebaut werden, der in den letzten Jahren entstanden ist. Alles in allem dürfte Wohnen leistbarer werden.

Dass der Immobilienboom zu einem abrupten Ende kommt, glauben die Experten jedoch nicht. Dagegen sprächen die zuletzt leicht rückläufigen Baugenehmigungen und die wachsende Bevölkerung. Realistischer erscheine dagegen ein kleineres strukturelles Angebots-Nachfrage-Missverhältnis: Derzeit wird wegen der hohen Bau- und Grundkosten vor allem im hochpreisigen Segment gebaut, das für weite Teile der Bevölkerung nicht in Frage kommt.

Einen Preisrückgang um zehn bis 30 Prozent hat es in Österreich – anders als in anderen Staaten – noch nie gegeben. Ein solcher wäre nur dann realistisch, wenn die Zinsen spürbar steigen – also nicht so bald. Und steigende Zinsen würden die Leistbarkeit nicht zwingend verbessern. (b. l.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.07.2019)