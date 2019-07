Wenn Firmen Milliardengeschenke verteilen

Wien. Arcelor Mittal tut es, Linde, Nestlé und BP ebenso wie Glencore, Repsol, Ryanair, Siemens und Adidas und – um im Inland zu bleiben – Andritz, die Oberbank und die CA Immo: Europas Firmen schütten über Aktienrückkäufe so viel Geld an ihre Aktionäre aus wie nie zuvor. Der „Rückkaufrausch“ hat in den vergangenen zwölf Monaten ein Volumen von 100 Mrd. Dollar erreicht, haben die Experten von Morgan Stanley errechnet. Oder anders ausgedrückt: Jeder fünfte Dollar, der an Anleger bezahlt worden ist, stammt aus Rückkaufprogrammen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.07.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft