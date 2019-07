Laborsystem ärgert Healthineers

München/Erlangen. Die seit dem Vorjahr börsenotierte Medizintechnik-Tochter von Siemens kommt mit der Einführung ihres neuen Labordiagnostiksystems Atellica nicht voran. Von dem Hoffnungsträger würden im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende September) voraussichtlich nur 1800 Stück ausgeliefert, teilte Siemens Healthineers mit.

Bisher hatte Healthineers damit gerechnet, 2200 bis 2500 der modernen Laborstraßen bei den Kunden zu installieren. Bis Ende Juni schafften die Siemens-Techniker aber nur 1230. Vorstandschef Bernd Montag kümmert sich ab Oktober selbst um die Diagnostiksparte. Der bisher dafür zuständige Vorstand, Michael Reitermann, muss gehen.

Atellica war beim Börsengang das wichtigste Argument zum Verkauf der Aktien. Das Unternehmen verdient weniger mit den Geräten selbst als vor allem mit den Reagenzien und anderen Verbrauchsmaterialien.

Aktie steigt trotzdem

Die steigenden Anlaufkosten für Atellica belasteten zuletzt auch die operative Umsatzrendite des Erlanger Konzerns, die im dritten Geschäftsquartal auf 15,2 Prozent (Vorjahr: 16,0) schrumpfte. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich um drei Prozent auf 543 Mio. Euro und lag damit trotz des Einbruchs in der Diagnostik nur leicht unter den Erwartungen der Analysten. Aktionäre reagierten erleichtert, die Aktie lag am Montagnachmittag deutlich im Plus. Weil es vor allem bei Computertomografen und anderen Systemen zur Bildgebung besser läuft als geplant, hält Healthineers an der Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr fest. Bis Ende September soll ein vergleichbarer Umsatzzuwachs von vier bis fünf Prozent zu Buche stehen, die operative Marge soll auf 17,5 bis 18,5 (Vorjahr: 17,2) Prozent steigen.

Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um knapp sechs Prozent auf 3,57 Mrd. Euro, damit steht nach neun Monaten ein Plus von fünf Prozent in den Büchern. Unter dem Strich stand von April bis Juni ein um 20 Prozent höherer Gewinn von 353 Mio. Euro – dank geringerer Steuerlasten und niedrigerer Zinsen. (Reuters/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.07.2019)