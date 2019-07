Kosten setzen Heineken zu

Amsterdam. An der mangelnden Biernachfrage lag es nicht, dass die Heineken-Aktie am Montag mit einem kräftigen Minus in die neue Handelswoche gestartet ist. 116 Millionen Hektoliter Bier wurden im ersten Halbjahr abgesetzt, um 3,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Und das, obwohl im zweiten Quartal das Wetter den Bierdurst dämpfte und anders als im Vorjahr keine Fußball-WM auf dem Plan stand.

Der Umsatz des zweitgrößten Bierkonzerns nach Anheuser-Busch InBev stieg um 5,3 Prozent auf 13,6 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich aber nur leicht, und zwar um 0,3 Prozent auf 1,78 Mrd. Euro. Hier hatten Analysten deutlich mehr erwartet. Grund sind steigende Rohstoffkosten, die den erhöhten Bierabsatz aufgezehrt haben.

Heineken ist in Österreich Eigentümer der Brau Union, zu der unter anderem die Marken Gösser, Schwechater, Zipfer, Puntigamer, Villacher und Reininghaus gehören. Die wichtigsten Marken international sind jedoch Amstel, Desperados, Sol, Tiger und Birra Moretti. Zudem vertreibt das Unternehmen Cider. Das meiste Heineken-Bier wird in Nordamerika getrunken (41 Mio. Hektoliter), gefolgt von Europa (39 Millionen). Die stärksten Wachstumsraten verzeichnen jedoch die Regionen Afrika/Mittlerer Osten/Osteuropa mit plus sieben und Asien/Pazifik mit plus zehn Prozent.

Teurere Biere getrunken

Der Brauereikonzern hält an seiner Prognose für 2019 fest. Das Betriebsergebnis vor Einmaleffekten soll um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigen. Heineken geht davon aus, im Gesamtjahr von höheren Umsätzen, höheren Preisen und einer Verschiebung des Verbraucherverhaltens hin zu teureren Bieren zu profitieren. Allerdings rechnet das Unternehmen auch weiterhin mit erhöhten Rohstoff- und Logistikkosten.

Kürzlich hatte der Konkurrent AB InBev mit dem Verkauf seiner Australien-Sparte für Aufsehen gesorgt. Dem weltgrößten Bierkonzern macht seit der Übernahme von SAB Miller ein hoher Schuldenberg zu schaffen, weshalb frisches Geld dringend vonnöten war. Seit Jahresbeginn hat die AB-InBev-Aktie um fast 60 Prozent zugelegt, jene von Heineken nur um 26 Prozent. Dafür hatte die Heineken-Aktie vor dem jüngsten Rückgang ein Allzeithoch markiert, was AB InBev seit drei Jahren nicht getan hat. (b. l./ag.)

