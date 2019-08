Treichl: Niedrigzinsen kosten Österreicher fünf Milliarden Euro

Der Chef der Erste Group, Andreas Treichl, hat am Mittwoch erneut zu heftiger Kritik an der anhaltenden Negativzinspolitik der Euro-Zentralbank ausgeholt. Die Folgen seien ernst und problematisch. Die Politik dürfe nicht mehr dazu schweigen. Die Negativzinsen fressen die Zinsen auf, kritisiert die Erste. Das werde wohl noch länger so bleiben. Die Österreicher hätten aufgrund der Zinssituation und ihrer Veranlagungsgewohnheiten im vergangenen Jahr weit über fünf Milliarden Euro an Vermögen verloren. Dass darüber von politischer Seite überhaupt nicht geredet werde, findet Treichl kritikwürdig. Auch den Hinweis, dies sei nur Sache der EZB und der Banken, lässt er nicht gelten.

Es sei gut, dass Politiker sich nicht in die Zentralbankpolitik einmischten, fügte Treichl hinzu. Es gebe aber Möglichkeiten außerhalb des Tätigkeitsbereichs der EZB; Da gehe es um Finanzbildung, Steuergesetzgebung und den Bedarf an einem funktionierenden Kapitalmarkt. "Das muss die Politik realisieren." Denn es gebe einen ganz direkten Link zwischen der Absenz eines Kapitalmarktes und der Entwicklung, dass junge Familien sich keine Wohnungen mehr leisten könnten. Das müsse aufgegriffen werden.

Ranking: Die zehn einflussreichsten Manager in Österreich

Viel werde über eine "Japanisierung Europas" geredet - also niedriges Wachstum und jahrzehntelange Nullzinsen wie in Japan. Europa sei schon mittendrin, meint Treichl. Das Problem sei aber, "dass die Europäer keine Japaner sind", die in der Regel sehr diszipliniert und langfristig orientiert seien. Japaner, die sich in jungen Jahren keinen Wohnraum leisten könnten, lebten jahrelang bescheiden, sparten 20 bis 25 Jahre an, bis sie mit 40 oder 50 genügend Geld auf der Bank haben als Sicherheit für einen Wohnbaukredit, der dann über die nächsten 20 Jahre mit nahezu null Zinsen zurückgezahlt werde. "Ich weiß nicht, ob junge Menschen bei uns so ticken."

Rückzug aus Bauspargeschäft in Rumänien?

Zuvor hatte Treichl von einer äußerst unerfreulichen Situation der Erste Group in Rumänien gesprochen. Die Gruppe hat dort immerhin 400.000 Bausparkassenkunden. Wie man dort weiter arbeite, liege nicht an der Ersten, sondern an der Politik "und wie sie uns behandelt". Sollte es an entsprechendem Respekt fehlen, werde man das Bauspargeschäft in Rumänien schließen, drohte Treichl heute. Was er sehr bedauern würde. Mit der operativen Entwicklung der Großsparkasse BCR war er zuletzt sehr glücklich, sagte der österreichische Banker.

Ein verlorener Rechtsstreit in Rumänien hatte unterm Strich auf das Halbjahresergebnis der Erste Group gedrückt, aber nicht so sehr wie von Börsianern zunächst erwartet. Der Nettogewinn im Konzern ist im Jahresabstand von 774,3 auf 731,9 Mio. Euro gesunken. Den Ausblick für das Gesamtjahr 2019 hat das Institut am Mittwoch bestätigt.

Für Rumänien machte eine Entscheidung des dortigen Höchstgerichts in Zusammenhang mit der lokalen Bausparkasse eine Rückstellung von 150,8 Mio. Euro für erwartete Verluste notwendig, berichtete die Erste. Die Erste hatte über die Bauspartochter ihrer rumänischen Banktochter BCR an unter 18-Jährige und über 60-Jährige Bausparverträge verkauft, wofür diese auch die staatliche rumänische Bausparförderung bekamen. Laut Erste stand im Gesetz nämlich kein Alterslimit. Das Gesetz wurde in der Folge entsprechend adaptiert und die Erste Group schließlich höchstgerichtlich verurteilt. Dagegen will die Erste Group ankämpfen, Klagen vor Europarichtern werden geprüft. Entscheiden will die Bank eine solche Klage in den nächsten Wochen.

Treichl: Bestes Betriebsergebnis seit fünf Jahren

Treichl sprach trotz des negativen Einmaleffekts in Rumänien von einem sehr guten Halbjahresergebnis. Das Betriebsergebnis per Ende Juni war mit 1,447 Mrd. Euro das beste seit fünf Jahren. Es lag um 11,5 Prozent über dem Wert vom ersten Halbjahr 2018.

Trotz höherer Beiträge in Einlagensicherungssysteme und auch Lohnsteigerungen in allen Märkten übertraf das Ertragswachstum den Kostenanstieg, schrieb Treichl zum Zwischenbericht. Höhere Ergebnisbeiträge hätten auch die heimischen Sparkassen geliefert.

Das Unternehmen wird aus heutiger Sicht für das Jahr 2019 eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie vorschlagen. Das kündigten Treichl und Finanzvorstand Stefan Dörfler an. Für 2018 waren es 1,40 Euro je Aktie gewesen.

(APA)