Für Apple gibt es doch ein Leben nach dem iPhone

Cupertino. „Wer mit Apple verhandelt, sieht, was Marktmacht ist“, sagte Erste-Bank-Chef Andreas Treichl bei der Präsentation der Quartalszahlen seines Instituts (Seite 12). Erste-Kunden können seit Kurzem mit Apple Pay bezahlen. „Entweder du machst das, was Apple will, oder du kannst dich brausen gehen“, stellte Treichl fest.

Nachdem Apple am Dienstagabend seine Quartalszahlen präsentiert hatte, stieg die Aktie am Mittwoch vorbörslich um mehr als vier Prozent, und der Technologieriese erreichte zeitweise wieder einen Börsenwert, der seiner Marktmacht ebenbürtig ist: Er übersprang die Billionen-Dollar-Grenze. Das schafft derzeit nur noch ein weiterer börsenotierter Konzern: Microsoft.

Apple war indes bereits vor einem Jahr billionenschwer gewesen. Dann hatten sich jedoch Sorgen breit gemacht, dass es dem Konzern möglicherweise nicht gelingen könnte, die sinkende Nachfrage nach dem iPhone zu kompensieren; der Kurs hatte zeitweise um ein Drittel nachgegeben.

Mit den Quartalszahlen konnte Apple diese Bedenken zerstreuen. Obwohl der Umsatz mit dem iPhone um zwölf Prozent auf 26 Mrd. Dollar zurückging, stieg der Konzernumsatz insgesamt um ein Prozent auf 53,8 Mrd. Dollar. Der Anteil des iPhones am Gesamtgeschäft fiel damit auf 48 Prozent.

Apple Watch verkauft sich gut

Besser lief dagegen das Geschäft mit der Computer-Uhr Apple Watch und den Onlinediensten. Zu Letzteren zählen etwa der Spotify-Konkurrent Apple Music, das Cloud-Geschäft mit Speicherplatz im Internet und der Bezahldienst Apple Pay. Demnächst kommen noch weitere Angebote wie das Spiele-Abo Apple Arcade und der Videostreaming-Dienst Apple TV+ dazu. In den USA wird im August auch eine Apple-Kreditkarte eingeführt.

Damit kommt Apple seinem Ziel, das Geschäftsmodell umzukrempeln, näher. Ursprünglich hatten die Onlinedienste lediglich den Zweck, die Apple-Geräte attraktiver zu machen. Inzwischen haben sie zunehmend mehr Eigenständigkeit erlangt. Doch auch die Umsätze mit dem Mac-Computer und dem iPad zogen an.

Wegen höherer Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie Werbung ging das operative Ergebnis von 12,6 Mrd. auf 11,5 Mrd. Dollar zurück, der Reingewinn fiel von 11,5 Mrd. auf 10,04 Mrd. Dollar. Doch auch das war besser, als Analysten erwartet hatten.

Für das laufende Quartal stellte Apple einen Umsatz zwischen 61 und 64 Mrd. Dollar in Aussicht. Im Vorjahresquartal waren es 62,9 Mrd. Dollar gewesen. (b. l./ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2019)