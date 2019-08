Linde dreht an der Preisschraube

München. Der weltgrößte Industriegase-Konzern Linde will sich mit Preiserhöhungen und Kostensenkungen gegen die drohende Schwäche der Konjunktur stemmen. Obwohl der Absatz im zweiten Halbjahr langsamer wachsen dürfte als zuletzt, will Linde den Gewinn auf diese Weise stärker steigern als bisher geplant.

Der Konzern hob am Montag schon zum zweiten Mal in diesem Jahr die Erwartungen an: Der Gewinn je Aktie soll um zwölf bis 16 Prozent auf 6,95 bis 7,18 Dollar wachsen, teilte Linde mit. Bisher hatte sich Linde maximal sieben Dollar je Aktie zugetraut. Negative Währungseffekte, die das Wachstum um drei Prozentpunkte drosseln dürften, sind dabei schon eingerechnet.

Der Optimismus trieb die Linde-Aktie gegen den Markttrend um bis zu drei Prozent nach oben. „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Blick auf den Rest des Jahres die Zusagen erfüllen können, Wert für die Aktionäre unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld zu schaffen“, sagte Vorstandschef Steve Angel. Er hatte im Mai für das laufende Jahr Synergieeffekte von 225 Mio. Dollar in Aussicht gestellt, 70 Prozent davon sollen sich im zweiten Halbjahr materialisieren. Die Aktie der neuen Linde plc hat kräftig zugelegt, seit die Fusion der Münchner Linde AG mit dem US-Rivalen Praxair unter Dach und Fach ist.

Im zweiten Quartal sei es vor allem in den USA und in Asien schon gelungen, die Preise anzuheben, berichtete Linde. Trotz stagnierender Umsätze von 7,18 Mrd. Dollar stieg das operative Ergebnis um sechs Prozent auf 1,32 Mrd. und übertraf die von Refinitiv erhobenen Analystenschätzungen. Ein Volumenwachstum und Preissteigerungen um je zwei Prozent machten negative Währungseffekte wett.

Der Nettogewinn legte sogar überproportional um elf Prozent auf eine Mrd. Dollar zu. Der Gewinn je Aktie wird auch von den massiven Aktienrückkäufen getrieben, mit denen Konzernchef Angel die Anleger lockt: Allein in den letzten drei Monaten kaufte Linde eigene Papiere für fast eine halbe Mrd. Dollar zurück. An der Börse ist Linde fast 92 Milliarden Euro wert. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.08.2019)