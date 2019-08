Börsen erholen sich nach Kursgemetzel

Die Börsen haben sich nach dem starken Einbruch am Montag wieder erholt. Der heimische Leitindex ATX notierte am Dienstag um 9.15 Uhr bei 2.893,26 Zählern um 1,19 Punkte oder 0,04 Prozent unter dem Montag-Schluss (2.894,45). Der Dax lag am Vormittag mit 0,3 Prozent leicht im Plus, auch der Eurostoxx 50 notierte um 0,2 Prozent höherr. Leichte Verluste gab es im britischen FTSE 100 (-0,3 Prozent).

Zwar werden die Töne zwischen China und den USA rauer, doch hat die chinesische Zentralbank den Yuan bereist etwas stabilisiert. Zu Wochenbeginn war er auf ein Mehrjahrestief gefallen.

(APA/red.)