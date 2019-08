Chinas Kreditzins-Reform beflügelt Shanghaier Börse

Eine Reform bei der Festsetzung der Kreditzinsen ermuntert Anleger zum Einstieg in den chinesischen Aktienmarkt. Die Börse Shanghai legte am Montag 1,7 Prozent auf 2870 Punkte zu. Der Aktienmarkt in Hongkong gewann trotz der anhaltenden Proteste gegen die dortige Regierung zwei Prozent. In ihrem Schlepptau zogen der japanische Nikkei-Index 0,7 Prozent auf 20.563 Zähler an.

Die chinesische Zentralbank kündigte am Wochenende Änderungen bei der Berechnung des Referenz-Kreditzinses LPR an. Experten gehen davon aus, dass der Satz künftig niedriger liegen wird als derzeit. Über das Ausmaß des Rückgangs waren sie sich allerdings uneins. Durch die Reform verbesserten sich die Konjunkturaussichten Chinas im zweiten Halbjahr, schrieben die Analysten Zhaopeng Xing und Raymond Yeung von der ANZ Bank.

(Reuters)