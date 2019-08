Was der starke Dollar bedeutet

New York. Das Kaffeesudlesen rund um die wichtigsten Währungen ist wieder in Mode. Seit Monaten legt der US-Dollar langsam, aber kontinuierlich zu, im Vergleich zum Euro wie auch gegenüber nahezu allen wichtigen Währungen. Bekam man für einen Euro vor einem Jahr noch 1,18 Dollar, waren es zuletzt weniger als 1,11 Dollar. Gegenüber einem Korb von sechs Währungen (Euro, Yen, Pfund, Kanadischer Dollar, Schweizer Franken, Schwedische Krone) notiert der „Greenback“ auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Viele fragen nun: Was ist da los, und wie geht es weiter?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft