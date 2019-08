Vienna Insurance mit besserem Ergebnis im Halbjahr

Die börsenotierte Vienna Insurance Group konnte ihr Ergebnis nach Steuern in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 Prozent auf 151 Mio. Euro steigern. Auch die Prämieneinnahmen legten um 5,8 Prozent auf 5,45 Mrd. Euro zu. Das Wachstum kam dabei aus allen Sparten, Treiber waren aber vor allem das Sachversicherungsgeschäft, die Kfz-Kaskoversicherung und die Krankenversicherung.

Für das Gesamtjahr zeigt man ich zuversichtlich, seine gesteckten Ziele erreichen zu können. 2019 will man ein Prämienvolumen von 9,9 Mrd. Euro und einen Vorsteuergewinn von 500 bis 520 Mio. Euro erzielen. Optimistisch stimmt das Unternehmen die vergleichsweise gute Konjunktur in den osteuropäischen Staaten, die sich weit weniger abkühle als erwartet. „Die Prognosen in der Mehrheit der Länder wurden nach oben revidiert“, so Konzernchefin Elisabeth Stadler.

