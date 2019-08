China lanciert eigene Digitalwährung

Peking. China will bereits im Herbst mit einer Digitalwährung an den Start gehen und damit Facebook ausstechen. Das „Forbes“-Magazin berichtete unter Berufung auf Insider, dafür sei der 11. November vorgesehen: der sogenannte Single's Day – der weltgrößte Online-Schnäppchen-Tag. Die Notenbank in Peking arbeitet bereits seit 2014 am Aufbau einer eigenen Digitalwährung. Anfang des Monats hatte der für den Bereich Zahlungsverkehr zuständige Vizedirektor mitgeteilt, man sei nun „fast fertig“.

Skepsis gegen Facebooks Libra

Der Vorstoß fällt in eine Zeit, in der auch der US-Konzern Facebook zusammen mit Partnerunternehmen eigene Pläne für sein Kryptogeld Libra vorantreibt: Es soll in der ersten Hälfte 2020 gestartet werden. Das Projekt ist bei Finanzaufsehern weltweit jedoch auf Skepsis gestoßen. So soll Libra mit Staatsanleihen unterlegt sein. Wenn nur ein Teil der mehr als zwei Milliarden Facebook-Nutzer Libra verwendet, könnte das Facebook-Konsortium zu einem der größten Gläubiger von Staatsanleihen werden. Kritiker fürchten zudem um den Datenschutz der User, auch wenn nicht Facebook selbst, sondern eine Stiftung in der Schweiz die Daten verwalten soll. Die EU-Wettbewerbsbehörden haben darüber hinaus die Sorge, dass durch Libra Konkurrenten auf unzulässige Art ausgesperrt würden.

Die Libra-Pläne hatten im ersten Halbjahr auch der Kryptowährung Bitcoin Auftrieb verliehen. Diese ist dezentral und wird von keinem Unternehmen, Institut oder Staat ausgegeben. Der Preis kommt allein durch Angebot und Nachfrage zustande und ist in den vergangenen Jahren stark geschwankt. Wenn indes Libra breite Verwendung findet, könnten sich viele Nutzer auch Bitcoin zuwenden. Seit sich abzeichnet, dass sich die Libra-Pläne verzögern könnten, hat Bitcoin wieder etwas an Wert verloren. Zuletzt kostete ein Bitcoin 10.200 Dollar.

Während sich Facebook und seine Partnerunternehmen mit Behördenbedenken herumschlagen müssen, scheint China bereits einen Schritt weiter zu sein. „Dennoch ist es überraschend, dass es nun offenbar so schnell geht, die Kryptowährung bereits am 11. November live zu schalten“, sagte Experte Kai von Carnap vom Berliner Mercator Institute for China Studies (Merics). „Wir wissen noch nicht viel über die technische Struktur.“ Chinas Währungshüter würden wahrscheinlich versuchen, mit dem digitalen Yuan auch den internationalen Markt anzugehen: „Über die neue Seidenstraßeniniative wird man den Versuch unternehmen, auch Drittländer von der Nutzung zu überzeugen.“

Laut dem „Forbes“-Bericht hat die chinesische Notenbank PBOC zunächst sieben Institutionen für die Verbreitung des Digitalgeldes ausgewählt, darunter den chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba sowie den ebenfalls einheimischen Internetgiganten Tencent. Zudem sollen die Kreditkartenorganisation China UnionPay und vier Staatsbanken die neue Kryptowährung unter die Leute bringen. Eine Bestätigung war von dem im Bericht genannten Starterkreis vorerst nicht zu erhalten.

Übernationale Ersatzwährung?

Auch der britische Notenbankchef, Mark Carney, hat kürzlich den Aufbau einer übernationalen Reservewährung vorgeschlagen. Er beklagt eine destabilisierende Rolle des Dollar für die Weltwirtschaft. Viele Staaten seien den Verwerfungen der US-Wirtschaft ausgeliefert. Der beste Ansatz, den Dollar zu ersetzen, ist laut Carney eine gemeinsame, virtuelle, multipolare Reservewährung. Ein Netzwerk von Währungen der Zentralbankenkönne so die beherrschende Stellung des Dollar beim Handel einschränken. (Reuters/b. l.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.08.2019)