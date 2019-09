So profitieren Firmen von Niedrigzinsen

Wien. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird den Anleihenmarkt also erneut fluten. Und zwar bereits ab November dieses Jahres und im Ausmaß von 20 Mrd. Euro monatlich. Wann dieses Anleihenkaufprogramm auslaufen wird, hat EZB-Chef Mario Draghi in der Vorwoche nicht verraten. Was man aber weiß: Die Zentralbank wird bis zu ihrer ersten Zinserhöhung auf dem Markt intervenieren – was bekanntlich ewig dauern kann.



Die Experten der Commerzbank rechnen ab dem Frühjahr mit einer Aufstockung der monatlichen Anleihenkäufe. Das wird wohl auch Auswirkungen auf Unternehmensanleihen haben. Bei ihnen hat die EZB ja schon in der Vergangenheit beherzt zugegriffen.



Der Anlagenotstand und die Aussicht auf noch billigeres Geld haben die Renditen für sichere Unternehmensanleihen im bisherigen Jahresverlauf ziemlich stark nach unten gedrückt. Im Schnitt betrug die Rendite dieser Papiere rund 0,4 Prozent (ohne Finanzwerte), zu Jahresbeginn waren es noch 1,25 Prozent gewesen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft