Was passieren kann, wenn Powell nicht liefert

Wien. Die Bühne im ausgehenden Jahr gehört den Notenbanken. Bestimmten sie das Geschehen der Wirtschaft und insbesondere des Kapitalmarktes schon in den vergangenen zehn Jahren so sehr wie nie zuvor, so ist ihnen nun im Herbst 2019 die absolut ungeteilte Aufmerksamkeit der Wirtschaftsakteure und der Anleger-Community gewiss. Vor allem Zweitere hängt ja am Tropf des ultralockeren Notenbankgeldes wie an einer Droge. Und während Experten Sinn und Zweck dieser Geldpolitik immer mehr anzweifeln, weil die Staaten die damit erkaufte Zeit für Strukturreformen ja doch kaum nützen, richten Börsianer ihre Anlageentscheidung weiterhin stark an den Entscheidungen der Notenbanker aus.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft