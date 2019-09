Immer mehr Österreicher zahlen bargeldlos

Nur jeder zehnte Österreicher würde auf sein Bargeld verzichten. Das ergab eine im Sommer viel zitierte Studie der ING Bank. Doch es hält die Menschen in Österreich dennoch nicht davon ab, immer öfter elektronisch zu zahlen - das geht aus dem World Payments Report 2019 von Capgemini hervor, der der „Presse“ vorliegt. Die weltweit tätige Beraterfirma verzeichnete bei bargeldlosen Zahlungen in Österreich 2017 einen Anstieg um 7,1 Prozent auf 1,63 Millionen Transaktionen. Dabei legten am stärksten Zahlungen mit Debit- bzw. Bankomatkarten zu: In dem Bereich errechnete Capgemini einen Anstieg um knapp 14 Prozent - auf ein Volumen von 642 Millionen.

In Deutschland hingegen legten die elektronischen Zahlungsverkehr im selben Zeitraum nur um 3,1 Prozent zu. Das Transaktionsvolumen ist naturgemäß mit 21,1 Milliarden deutlich höher als in Österreich. Doch beide Länder sind weit entfernt von den Wachstumsraten in Asien, wo Capgemini auf ein Plus von 32 Prozent kam. Hier liegen Russland mit 40 Prozent, Indien mit 39 Prozent und China mit 35 Prozent deutlich vorne. Es sind Schwellenländer, die den größten Anteil am weltweiten Wachstum bei elektronischen Zahlungen haben - bis 2022 sollen sie jährlich um 14 Prozent auf insgesamt 1,05 Billionen Transaktionen zulegen.

Branche passt sich nur langsam an

Auch wenn die Wende hin zu modernen digitalen Zahlungsmethoden in Industrieländern wie Österreich und Deutschland nur langsam vonstatten geht, ist sie in Anbetracht der internationalen Wachstumsraten nicht mehr aufzuhalten. Hier stellen die Autoren des Reports fest, dass sich die Finanzdienstleistungsbranche, vor allem die Bankbranche, nur sehr zögerlich an die neuen digitalen Herausforderungen anpasst.

So resultieren die meisten Maßnahmen zur digitalen Transformation bei 60 Prozent der Banken aus gesetzlich zwingenden Vorgaben. Initiativen, die über die regulatorischen Mindestanforderungen hinausgehen, gibt es kaum. Vor allem das für einen effizienten digitalen Zahlungsverkehr wichtige Teilen von Daten zwischen den einzelnen Instituten funktioniert nicht so, wie es notwendig wäre, um mit der wachsenden Konkurrenz - vor allem Fintechs - mitzuhalten. Denn der Druck auf traditionelle Zahlungsanbieter ist steigt kontinuierlich. Nicht zuletzt, seitdem große Tech-Konzerne wie Google, Amazon, Facebook und Apple kein Geheimnis mehr daraus machen, die Welt der Zahlungsdienstleistungen revolutionieren zu wollen.