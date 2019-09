WeWork, der gefallene Börsen-Engel

New York/Wien. Der Bürovermieter WeWork sollte die neue Start-up-Rakete unter den Börsengängen werden. Die einst exorbitante Bewertung des New Yorker Unternehmens, im Jänner mit 47 Mrd. Dollar, ist längst hinfällig. Der Börsengang in New York wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Treffen mit Investoren in dieser Woche finden nicht statt. Der Ruf nach einer Absage des Börsengangs wird immer lauter.



Anleger sind skeptisch geworden. Gründe dafür gibt es genug. Vor allem der Mitbegründer und Vorstandsvorsitzende Adam Neumann sorgt für Kopfschütteln. Der Unternehmer besitzt mehrere Immobilien, die er an WeWork vermietet. Nicht nur so füllt sich sein Privatkonto, er leiht sich zudem größere Summen Geld von dem Unternehmen, zuletzt 362 Mio. Dollar im April.

