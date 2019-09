Börsengang in Hongkong bringt Anheuser Busch fünf Milliarden Dollar

Für die Aktien der Budweiser Brewing Company APAC Ltd. kann AB Inbev bei Investoren nur den Preis am unteren Rand seiner Preisspanne durchsetzen. Insgesamt sollen 1,45 Milliarden Aktien für 27 Hongkong-Dollar (3,14 Euro) verkauft werden, teilte AB Inbev am Dienstag mit. Die Spanne lag bei 27 bis 30 Hongkong-Dollar. Der Bierbrauer erlöst damit 4,99 Milliarden US-Dollar (4,54 Milliarden Euro). Sollte noch die Mehrzuteilung von knapp 218 Millionen Aktien an Investoren gebracht werden, kann der Erlös aus dem Börsengang auf 5,75 Milliarden US-Dollar steigen. AB Inbev würde dann noch 87 Prozent an Budweiser Brewing kontrollieren. Der erste Handelstag soll der 30. September sein.

Experten werten den Börsengang auch am unteren Ende der Preisspanne als Erfolg für den Finanzplatz Hongkong angesichts der wochenlangen Proteste gegen die Regierung und der Handelskonflikte.

Ein Staatsfonds aus Singapur hatte als Ankeraktionär bereits ein Engagement von rund einer Milliarde Dollar zugesichert, hieß es vor wenigen Tagen. Noch im Juli hatte der Konzern den Börsengang wegen eines zu geringen Investoren-Interesses abgeblasen.

