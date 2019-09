Schwedischer Finanzinvestor EQT feiert furioses Börsendebüt

Der schwedische Finanzinvestor EQT hat ein glänzendes Börsendebüt gefeiert. Die Aktien legten am Dienstag zeitweise um mehr als 25 Prozent zu. EQT hatte seine Aktien mit je 67 Kronen (6,25 Euro) nahe dem oberen Ende der Preisspanne untergebracht, der Börsengang brachte insgesamt 1,3 Milliarden Euro ein. Zum Ausgabepreis wurde der Finanzinvestor mit sechs Milliarden Euro bewertet.

Die 1994 gegründete EQT gehört - wie in der Branche üblich - ihren Managern, die nun zum Teil Kasse machten. Von den Gesamterlösen flossen rund 540 Millionen Euro an das Unternehmen selbst, der Rest ging an die Altaktionäre. Künftig befinden sich gut 21 Prozent der Aktien im Streubesitz. Die Investmentfirma der schwedischen Familie Wallenberg, Investor AB, bleibt mit einem Minderheitsanteil von rund 18 Prozent der größte Einzelinvestor.

In den vergangenen Jahren haben mehrere Beteiligungsfirmen den Sprung an die Börse gewagt, allerdings vorwiegend in den USA: Blackstone, KKR, Carlyle und Apollo wollten sich damit weniger abhängig von den Anlegern in ihren geschlossenen Fonds machen. In Europa sind die schweizerische Partners Group und die britische 3i an der Börse gelistet.

In den EQT-Fonds stecken rund 40 Milliarden Euro. Dem Investor gehören Unternehmen mit zusammen 19 Milliarden Euro Umsatz und 110.000 Mitarbeitern. Der deutschsprachige Raum zählt zu den bevorzugten Regionen, in denen EQT nach Firmen sucht. In Deutschland gehört den Schweden unter anderem eine Minderheits-Beteiligung am weltgrößten Prothesen-Hersteller Ottobock sowie die Mehrheit am Linux-Anbieter Suse.

(APA/Reuters)