Wiener Börse: ATX geht schwächer ins Wochenende

Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit etwas tieferen Notierungen ins Wochenende verabschiedet. Der ATX fiel um klare 32,11 Punkte oder 0,97 Prozent auf 3.279,24 Einheiten. Damit lag die tatsächliche Entwicklung des Leitindex rund 49 Punkte unter der heutigen Händlerprognose im APA-Konsensus von 3.328,00 Punkten.

An Europa Leitbörsen ging die Handelswoche dagegen mehrheitlich im Plus zu Ende. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,62 Prozent, DAX/Frankfurt +0,20 Prozent, FTSE/London +0,57 Prozent und CAC-40/Paris -0,20 Prozent.

Für etwas erhöhte Volatilität sorgte im Tagesverlauf der große Verfall von Terminkontrakten auf Aktienindizes und Einzelwerte an den Terminbörsen, der sogenannte "Hexensabbat". Neue Daten aus den USA lieferten indessen keine nennenswerten Impulse für die Aktienmärkte.

In Wien blieb es unternehmensseitig ruhig. AT&S sackten um klare 4,34 Prozent auf 23,06 Euro ab. Am Vortag waren die Papiere noch um knapp vier Prozent fester an erster Stelle im prime market aus dem Handel gegangen. Heute fiel die Rolle des größten Kursgewinners jedoch Zumtobel zu, die Papiere des Leuchtenherstellers zogen bis Handelsschluss um klare 5,37 Prozent auf 9,77 Euro nach oben.

Gleich dahinter rangierten Palfinger mit plus 5,24 Prozent auf 34,57 Euro. Damit konnten die Papiere des Kranherstellers nach ihren gestrigen Kursverlusten wieder etwas nach oben korrigieren. Am Vortag waren die Aktien nach einer Gewinnwarnung noch um mehr als elf Prozent abgestürzt.

Unter den Indexschwergewichten ging es überwiegend bergab. Raiffeisen (minus 1,70 Prozent auf 27,43 Euro) und Erste Group (minus 0,51 Prozent auf 35,02 Euro) beendeten den Handel im Minus. Auch Bawag-Papiere verloren 0,07 Prozent auf 42,32 Euro. Das Schlusslicht im ATX bildeten OMV mit einem Abschlag von 4,42 Prozent auf 49,95 Euro.

