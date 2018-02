Wiener Börse: ATX gibt moderate 0,18 Prozent ab

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit etwas tieferer Tendenz beendet. Der ATX fiel um 6,3 Punkte oder 0,18 Prozent auf 3.402,96 Einheiten. Damit lag die tatsächliche Entwicklung des Leitindex rund 17 Punkte unter der heutigen Händlerprognose im APA-Konsensus von 3.420,00 Punkten.

Starke Kursbewegungen blieben beim ATX heute aus. Auch an Europas Leitbörsen gab es keine deutlichen Kursausschläge zu sehen, die meisten Indizes gingen schließlich mit Kursgewinnen aus dem Handel. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -0,28 Prozent, DAX/Frankfurt +0,75 Prozent, FTSE/London -0,01 Prozent und CAC-40/Paris +0,55 Prozent.

Aufgrund des langen Wochenendes an der Wall Street und der anhaltenden Neujahrsfeierlichkeiten in China blieben neue Impulse zunächst aus. Auch die Stimmungsdaten aus Deutschland konnten die Märkte nicht aufwecken. Im Februar sind die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten laut Daten des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zwar gesunken, der Rückgang fiel jedoch weniger stark aus als erwartet. Die Bewertung der aktuellen Lage ging ebenfalls zurück.

US-Börsen schwächer, Wiener Markt ruhig

An den US-Börsen startete die Handelswoche am Nachmittag überwiegend mit Abschlägen. Dies sorgte an Europas Börsen aber nicht für einen Stimmungsumschwung.

Am Wiener Markt blieb es heute ruhig. Neue Nachrichten könnten am morgigen Mittwoch die anstehenden Jahresergebnisse der OMV sowie der Post liefern. Im Vorfeld dazu ging es für die Aktien der OMV um 0,33 Prozent bergab auf 48,18 Euro. Die Aktien der Österreichischen Post schlossen dagegen um klare 1,40 Prozent fester bei 39,16 Euro.

Deutliche Kurszuwächse verzeichneten Schoeller-Bleckmann. Mit plus 5,63 Prozent auf 85,40 Euro zogen die Papiere des Ölfeldausrüsters heute an die Spitze der Kurstafel. Gleich dahinter notierten Zumtobel mit einem Aufschlag von 4,31 Prozent auf 9,45 Euro. Am anderen Ende der Kurstafel büßten dagegen Raiffeisen 1,78 Prozent auf 31,44 Euro ein und waren damit das Schlusslicht im ATX.

