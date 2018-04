Wiener Börse: Ruhiger Handel zum Wochenschluss

Die Wiener Börse hat sich mit moderaten Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet. Nach einem Handelstag über weite Strecken in der Verlustzone schaffte der heimische Leitindex knapp vor Börsenschluss doch noch den Sprung ins Plus. Der ATX stieg 5,84 Punkte oder 0,17 Prozent auf 3.480,95 Einheiten. Damit lag die tatsächliche Entwicklung des Leitindex rund einen Punkt über der heutigen Händlerprognose im APA-Konsensus von 3.480,00 Punkten.

Europas Leitbörsen gingen uneinheitlich ins Wochenende. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -0,64 Prozent, DAX/Frankfurt -0,16 Prozent, FTSE/London +0,54 Prozent und CAC-40/Paris +0,37 Prozent.

Marktbewegende Impulse blieben rar, die Sorgen um den Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie um die Lage in Syrien rückten in den Hintergrund.

Auch die heute veröffentlichten Konjunkturdaten sorgten nicht für nennenswerte Bewegung. So ist das Barometer für das Verbrauchervertrauen in der Eurozone im April überraschend um 0,3 auf 0,4 Punkte geklettert. Volkswirte hatten mit einem Rückgang gerechnet. Dagegen hat sich in Deutschland die Inflation auf Herstellerebene im März nicht so stark verstärkt wie erwartet.

Bankwerte im Minus

An der Wiener Börse lasteten unter anderem die Kursverluste in Bankwerten auf dem ATX. So verloren Raiffeisen 0,98 Prozent auf 28,22 Euro und rutschten damit ans Ende der Kurstafel ab. Auch Erste Group gaben 0,54 Prozent auf 40,53 Euro ab.

Dagegen legten die Papiere der OMV klare 1,23 Prozent auf 50,96 Euro zu. Der Ölkonzern prüft den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an einer großen Öl-Raffinerie in Ruwais in Abu Dhabi, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg und beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Erst vor wenigen Wochen hatte die OMV die Beteiligung an zwei Offshore-Ölfeldern des staatlichen Ölkonzerns ADNOC in Abu Dhabi um 1,5 Mrd. US-Dollar bekanntgegeben.

Daneben erhielten Bauwerte etwas Aufmerksamkeit. Strabag gewannen 1,88 Prozent auf 32,55 Euro, während Porr moderate 1,82 Prozent auf 28,00 Euro verloren. Die Strabag will mit einem Feststellungsantrag die Verbgabe des bisher größten Bauloses beim Brennerbasistunnel (BBT) an ein Porr-Konsortium zu Fall bringen, bestätigte BBT-SE-Vorstand Konrad Bergmeister der "Tiroler Tageszeitung". Bergmeister zeigte sich gegenüber der "TT" optimistisch, dass alles glattgehen werde. Im schlimmsten Fall könnte das Gericht den Vergabevertrag aufheben. Oder aber auch die BBT SE zu einer Schadenersatzzahlung verpflichten.

(APA)