Rittern um die Vorherrschaft

Krebs zählt zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Die Behandlung dieser Krankheit ist das große Ding in der Pharmaindustrie. Mehr als ein Drittel ihrer gesamten Entwicklungspipeline dreht sich darum. Weltweit wird derzeit an mehr als 5200 Krebsmedikamenten geforscht, der Gesamtmarkt gilt als 100 Milliarden Dollar schwer. Für die Branche zählt weniger das Einzelschicksal, vielmehr sind es erfolgreiche Studienergebnisse und Therapien, die die Kassen klingeln lassen sollen. Die Kosten für die Bekämpfung von Krebs sind nämlich hoch.

Vor allem in der sogenannten Immuntherapie zielt die Branche auf Milliardenumsätze ab. Der Bereich gilt als der am schnellsten wachsende im Onkologie-Segment. Bei der Immuntherapie wird das körpereigene Abwehrsystem so aktiviert, dass es Krebszellen erkennen und zerstören kann. Für das amerikanische Krebsforschungsinstitut CRI bergen die Therapien einen immensen Vorteil, weil Patienten relativ schnell sehen können, ob ihre Behandlung auch anschlägt. Für die Pharmabranche birgt das ein Risiko, da Ärzte so schneller zu anderen Medikamenten greifen können. „Entweder sind sie der Erste, der Beste oder Sie sind nirgends, weil es so ein Rennen geworden ist“, sagt Paul Major, Investmentmanager bei BB Healthcare Trust, dazu.

Auf dem Feld tummeln sich jedenfalls die Großen der Branche. Erst kürzlich ließ der Darmstädter Pharmakonzern Merck aufhorchen, als er vorläufige Daten aus Studien im frühen und mittleren Stadium mit Krebsmitteln veröffentlichte. Genauere Details will man im Juni nachreichen, wenn der weltgrößte Krebskongress ASCO über die Bühne geht. Merck hatte 2017 mit der Krebsimmuntherapie Bavencio erstmals seit neun Jahren ein Medikament auf den Markt gebracht. Eine Lungenkrebsstudie mit dieser Arznei schlug kürzlich fehl. Für Haut- und Blasenkrebs ist die Zulassung bereits durch, doch ist der Absatzmarkt begrenzt. Die Zukunft des Unternehmens wird jedoch von diesem Präparat bestimmt. Für Merck wird „2018, allerspätestens 2019 das entscheidende Jahr für das Pharmageschäft sein, in dem man sieht, wo die Reise hingeht“, sagte Analyst Lars Hettche vom Bankhaus Metzler im Vorjahr. Merck ist nicht nur ein Pharmahersteller, sondern auch im Bereich Spezialchemie und Life Science tätig.

Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für Merck zwar jüngst gesenkt, weil das Wachstum im Gesundheitsbereich durch Währungsbelastungen ausgebremst wurde. Doch trauen sie der Aktie 105 Euro zu. Derzeit steht der Kurs bei rund 84 Euro, die von Bloomberg befragten Experten sehen das Papier bei im Schnitt 96 Euro.

Auch die US-Firma Merck & Co ist in der Krebsforschung tätig. Die Arznei Keytruda gilt dort als großer Hoffnungsträger. Im Vorjahr setzte das Unternehmen knapp vier Mrd. Dollar um. 2016 war es noch nicht einmal die Hälfte davon. Noch dazu hat die US-Zulassungsbehörde FDA bei Keytruda mit einem Prinzip gebrochen: Erstmals erlaubte sie ein Medikament unabhängig vom Entstehungsort der Erkrankung einzusetzen. Die genetische Eignung des Patienten steht bei Keytruda im Vordergrund. Die Analysten zeigen sich überzeugt. Sie trauen der Aktie unterm Strich ein Aufwärtspotenzial von gut 17 Prozent zu. Das Papier ist in den vergangen zwölf Monaten um rund zehn Prozent gefallen.

Noch mehr Geld mit einem Krebsmittel (Opdivo) verdiente zuletzt Bristol-Myers. Investoren befürchten aber, dass der US-Konzern gegenüber Merck & Co zurückfallen könnte. Über eine Übernahme wurde immer wieder spekuliert. Für heuer rechnet Bristol-Myers auf Konzernebene mit Umsatzsteigerungen im mittleren einstelligen Prozentbereich, mehr als zuletzt prognostiziert. Seit Mitte Februar büßte die Aktie rund 24 Prozent ein, auf Fünfjahressicht sind Anleger jedoch im Plus.

Der Schweizer Pharmakonzern Roche ist bereits seit Langem in der Krebsforschung tätig. Doch stellt man sich wegen der zunehmenden Konkurrenz auf ein geringeres Wachstum ein. Der Kurs ist auch hier seit einem Jahr im Minus, auf Fünfjahressicht ebenso. Allerdings hat Roche erst im Februar einen Anbieter von Big-Data-Analysen in der Krebsforschung gekauft, wovon man sich effizientere Behandlungen verspricht. Ein Anstieg von 18 Prozent auf 256 Franken wird dem Papier von Analysten zugetraut.

Es bleibt nur zu hoffen, dass sich das Wettrennen der Unternehmen auch für Patienten auszahlt. Noch sterben jährlich fast 60 Prozent daran. ?



("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)