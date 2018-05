Rohstoffe sind heuer besser als Aktien

Anleger, die in Gold oder Rohstoff-Zertifikate investiert haben, wissen ein Lied davon zu singen: Die Rohstoffpreise haben sich in den vergangenen Jahren nicht gerade durch Höhenflüge ausgezeichnet. Der Bloomberg Commodity Index, der die Preisentwicklung von 20 Rohstoffen – darunter Edelmetalle, Öl, Industriemetalle und Agrarrohstoffe – widerspiegelt, liegt um 60 Prozent unter seinem Rekordhoch von 2008. Doch seit Anfang 2016 ging es um 16 Prozent nach oben. Mit einem Plus von drei Prozent seit Jahresbeginn sind Rohstoffe heuer eine der besten Anlageklassen.

„Die hohe Volatilität an den Aktienmärkten zu Beginn des Jahres hat auch bei den Rohstoffen zu einem kurzfristigen negativen Sentiment geführt, trotzdem konnten sie sich im Vergleich mit anderen Anlageklassen sehr gut behaupten“, schreibt Hans Brandt, Rohstoff-Experte bei Swisscanto Invest, in einer Aussendung der Fondsgesellschaft.

Die aktuelle Expansionsphase im Konjunkturzyklus sei enorm positiv für die Rohstoffe, die Nachfrage größer als das Angebot. Dies führe zu tieferen Lagern und höheren Preisen. In den vergangenen Jahren waren es nämlich vor allem die hohen Lagerbestände, die die Preise im Keller hielten. Vor der Finanzkrise hatten sich viele Rohstoffproduzenten auf eine stark wachsende Nachfrage aus den Schwellenländern eingestellt. Diese wuchs dann doch nicht so rasch wie erwartet. Die Unternehmen hatten aber bereits Projekte mit langer Vorlaufzeit gestartet, deren Stilllegung sich häufig nicht mehr auszahlte. Das hielt jahrelang das Rohstoffangebot hoch.

Doch nun haben nach Meinung des Swisscanto-Experten die meisten Rohstoffpreise Potenzial nach oben. Der Ölpreis steige wegen der saisonalen Erhöhung der Raffinerie-Produktion, aber auch wegen des Entscheids der Trump-Regierung, die Sanktionen gegen den Iran wieder aufzunehmen. Bei den Industriemetallen sei die Nachfrage aus China solide. In den vergangenen zwei Jahren sei die Erholung der Industriemetallpreise aber maßgeblich durch die Reduktion von Produktionskapazitäten getrieben worden.

