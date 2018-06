Heiße Zeit für Technologieaktien

Die Börsenparty bei Technologie-Aktien bleibt in vollem Gange. Im Zeitalter von Smartphones & Co sorgt die Branche an den Aktienmärkten für Rekordfieber. Auch negative Schlagzeilen wie der Facebook-Datenskandal zügeln den Appetit der Anleger bislang nicht. Im Gegenteil: Der Börsenwert des iPhone-Herstellers Apple bewegt sich auf die Schwelle von einer Billion Dollar (850 Milliarden Euro) zu, die noch kein Unternehmen erreicht hat. Für Euphorie sorgt auch die Aufnahme des US-Kurznachrichtendienstes Twitter in die Riege der 500 größten börsenotierten US-Unternehmen.

Ein Geschwindigkeitsvergleich zeigt die Dimension. Während der Dow Jones seit Jahresbeginn gerade einmal zweieinhalb Prozent zugelegt hat, zeigen die Technologieindizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite ein Plus von über zwölf Prozent. Den Ton auf dem Tech-Markt geben freilich nur einige wenige an. Die größten 20 Technologieaktien weltweit stehen gemeinsam für einen Börsenwert von rund sechs Billionen Dollar. Davon entfallen rund 60 Prozent auf die fünf großen Technologiewerte Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon und Facebook.

Aber nicht nur in den USA geht bei Techwerten nach wie vor die Post ab. In Deutschland etwa hat der TecDAX, der Index der wichtigsten deutschen Technologiepapiere, dieser Tage ein Allzeithoch erreicht. Zum Hintergrund: Der TecDAX wurde im Jahr 2003 als Nachfolger des skandalösen Nemax 50, des Barometers des Neuen Marktes während der Dotcom-Zeit, gegründet. Rechnet man den Nemax 50, der 2003 vom Markt genommen worden ist, mit ein, so hat der TecDAX mit seinem jetzigen Sprung über die Marke von 2830 Punkten ein Niveau erreicht wie zuletzt im Jahr 2001.

Was den TecDAX zuletzt so nach oben trieb? Zum einen der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius, seit Anfang Jänner ein Überflieger, der nun seit Mitte Mai leicht korrigiert.

Zum anderen der Zahlungsabwickler Wirecard, dessen Aktie seit Anfang 2017 von Allzeithoch zu Allzeithoch eilt und in dieser Zeit um 250 Prozent gestiegen ist. Derzeit notiert das Papier bei 142 Euro, womit das Unternehmen an der Börse fast gleich hoch bewertet ist wie die Deutsche Bank. Goldman Sachs hat das Kursziel in der Vorwoche auf 168 Euro angehoben, Berenberg auf 156 Euro, Hauck & Aufhäuser Ende Mai gar auf 180 Euro. Um ein Haar hat Wirecard dieser Tage die Aufnahme in den DAX verfehlt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)